下高雄試鏡！女星被經紀人下藥　慘遭「強吻、脫褲」崩潰：不要…

▲女藝人南下高雄試鏡，險遭經紀人下藥性侵，崩潰提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

一名女藝人靜靜（化名）南下高雄試鏡，被一名陳姓經紀人單獨帶往試鏡地點。當時因靜靜的阿姨擔心其安危，於是要靜靜保持通話不能掛斷，竟還真的聽見靜靜遭下藥險遭性侵的哭喊聲，阿姨立刻透過電話狂喊，陳男見事跡敗露才立刻停手。高雄地院審理後，依以藥劑強制性交未遂罪判他6年徒刑，並須賠償50萬元。

判決書指出，靜靜平時的工作都由母親幫他接洽，2018年4月間，靜靜母親替她找到一個劇組的工作，於是南下高雄試鏡。然而，2人抵達高雄時，介紹此工作的陳男一見到靜靜母親，變立刻告知，因試鏡地點在軍營內，女生不便進入，於是單獨將靜靜帶走。

事後靜靜阿姨透過母親得知此事後，擔心靜靜安危，於是撥電話給靜靜，並要求靜靜必須整晚保持通話，不能掛斷，而靜靜也照辦。同一時間，陳男告知靜靜試鏡是在隔日，便把靜靜帶回自己家中，還好心的要靜靜養好精神，才有機會拿到戲約。

靜靜跟陳男回到家中後，便出現疑似感冒症狀，陳男見狀立刻拿出不明藥丸給靜靜，告知她是感冒藥，而靜靜也不疑有他的吃下，沒想到卻開始昏昏沉沉，陳男靜趁機強吻靜靜，甚至摸靜靜下體，還將靜靜衣服脫掉，試圖性侵。

過程中，靜靜突然驚醒，立刻哭喊，「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不行」、「不要碰我」，而因其電話沒掛斷，阿姨聽見靜靜的喊叫聲後，立刻透過話筒大喊制止陳男，陳男一聽到話筒傳來的聲響後，見事跡敗露遂立刻停手，並在靜靜要求下，將人載出門回家。

靜靜脫身後立刻赴警局報警，但陳男矢口否認犯行，僅坦承有拿藥給靜靜吃，但那是因擔心靜靜試鏡狀況不佳，才拿安眠藥給她吃，而會親靜靜，則是因為2人聊天時很有感覺，才自然的親吻，但當靜靜說「不要」時，他也立刻收手，絕對沒有要對靜靜亂來。

不過，法院審理時，勘驗靜靜通話紀錄，發現靜靜確實與阿姨保持整晚通話，且阿姨也出面作證，當時聽見靜靜不斷大聲哭喊，她才出聲制止，還說「你讓她安全回來，我都可以當作沒這回事」等，法官因此認定陳男犯行，將他判刑6年，並須賠償靜靜50萬元。

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