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嘉義女火場拋兒！遭建材壓住慘成焦屍　鄰居還原現場：哭得好可怕

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記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義市吳鳳南路、南田公園附近15日發生死亡火警，蔡姓女子緩慢將11歲、13歲的兒子從2樓丟下給1樓的劉姓先生，最後卻逃生不及被建材壓住死亡。附近鄰居目睹全程表示，劉男得知妻子死訊後跪地大哭，聲音都嚇壞她們。

該起案件發生於15日凌晨，火勢延燒4戶民宅，當時劉姓男子先從2樓跳窗，打開1樓房門時發現火勢過大，因此把窗下的車輛移開，並叫妻子丟下棉被，在下方先後接兩個兒子，卻未見妻子跳下，直到警消告知妻子死訊，劉男才跪地大哭，不斷呼喊妻子的名字。

「太可憐了…」鄰居表示，劉男當下跪在地上一直哭，聲嘶力竭的哀號讓她們在一旁都聽得非常難過，事後回想仍心有餘悸，「那個哭聲實在好可怕」。

▲▼嘉義市吳鳳南路、南田公園附近15日凌晨發生一起嚴重火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

 ▲▼嘉義市吳鳳南路、南田公園附近15日凌晨發生一起嚴重火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲劉男得知妻子死訊後癱軟大哭。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義女火場拋兒！遭建材壓住慘成焦屍　鄰居還原現場：哭得好可怕。（圖／東森新聞）

▲鄰居聽到劉男的哭嚎聲都心碎。（圖／東森新聞）

消防隊獲報趕到現場，立刻將火勢撲滅，並在屋內發現蔡女全身被建材壓住，燒成焦屍；此外，根據火場影片分析，一樓瞬間閃燃，導致屋內的逃生路線被阻斷，連受過專業訓練的消防員都不一定可以逃生。

對此，嘉義市防災市鄭榮貴表示，若蔡女遞出孩子後跨出，應該可以逃出，但她沒做這樣的動作，感到非常遺憾，卻也敬佩蔡女先救孩子的勇氣，以及母愛的偉大。

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