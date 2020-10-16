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女兒體弱「隨時會猝死」　獸父仍狠心性侵：到閻羅王那裡再說

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▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女兒體弱有隨時會猝死的可能，獸父仍狠心性侵：「到閻羅王那裡再說。」（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名狼父2018年6月不顧女兒患有心臟病、身體虛弱且隨時有猝死可能，趁女兒在房間熟睡闖入並性侵得程，過程中女兒驚醒並問「為什麼要這樣對我」，他還回「到閻羅王那邊再說」。台北地院審理案情，依強制性交罪嫌，判處狼父有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。

判決書顯示，20多歲受害女子患有先天性心臟病，2018年5月該疾病發作北上住院治療，出院後住在父親位於台北的承租套房養病，不料父親見她身體虛弱，2018年6月趁她熟睡之際，強行脫去她的衣物並性侵得逞。受害女子逃離承租套房後，馬上聯繫男友訴苦，並在男友的陪同下到警局報案。

狼父出庭時否認犯案，表示當天他在租屋處，只有與另名陳姓女子發生關係，並非女兒，而且他當時因為毒品案，人在台北地檢署接受偵訊，有不在場證明。受害女子則證稱，她當時醒來有問「為什麼這樣對我」，父親還回答「到閻羅王那邊再說」，並把精液射在她的胸、腹等部位。

▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲狼父的不在場證明不被法官採信。（圖／資料照）

台北地院法官審理案情，受害女子除了能詳細描述案發情況，驗傷時也在胸、腹與下體等採集到父親DNA，加上醫師病歷記載，女子有心臟衰竭隨時猝死的可能，四肢肌耐力不佳且身體孱弱，如此情況除非遇到重大變故，否則太不可能冒生命危險，也要逃離父親的承租套房。

至於男方指稱的「因為毒品案，人在台北地檢署接受偵訊」。法官認為，承租套房的位置距離北檢相當近，犯後再去開庭的時間綽綽有餘，因此不採信父親辯詞，審酌後依強制性交罪，判處狼父有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。

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