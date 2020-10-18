「光織影舞」搭配住宿優惠　嘉義市旅遊人潮大爆發

▲林聰明砂鍋魚頭向來都是嘉義市排隊名店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市推出光影織舞搭配購物回饋金讓這幾個月處處充滿了車潮與人潮，各處景點與名店排隊人龍不絕，不但體現了「熱鬧滾滾的嘉義市」，也帶來了錢潮與商機。相信無論是返嘉遊子、外地旅客還是本地市民，都感受到嘉義市這個人文底蘊豐富的都市滿滿的活力與獨特魅力。

▲嘉義文化夜市等景點人潮不斷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化路夜市、檜意森活村向來是遊客旅人必造訪的嘉義市景點，而中山路則是俗稱「大通」的交通及商業樞紐，連假期間各處景點充滿了不絕的車流與人流，象徵著滿滿商機。而在秋高氣爽的夜晚，民眾還可以前往蘭潭，賞月之餘也欣賞音樂噴泉的華麗演出。

▲嘉義中山路 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年10月，市府更在北香湖公園精心規劃全國最大戶外夜遊光影藝術展「光織影舞」有7座光藝術裝置，更有雷射光搭配音樂投影嘉義市意象，請民眾把握機會來北香湖，體驗光織影舞帶來的夢幻，打造屬於你的美好回憶。更多光織影舞消息請見「嘉義觀光旅遊網Travel in Chiayi」(https://travel.chiayi.gov.tw/chiayi-light)及「Zoom In 嘉義」臉書粉專(https://reurl.cc/pyMLmx )。

▲排隊名店御香屋 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因應交通部觀光局安心旅遊專案，市府10月再加碼推出振興旅宿業者1,500萬元補助計畫，許多民眾趁著中秋連假期間來到嘉義市遊玩，因此假日旅館訂房幾乎全部客滿，歡迎民眾10月來嘉住宿、消費、享優惠。

市府也呼籲，後疫情時期鬆綁不鬆懈，勤洗手，人多之處請務必戴上口罩，並做好個人健康管理，旅遊安心，才能玩的開心又放心。