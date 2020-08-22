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嘉義水上暗夜傳槍響　白河分局跨區辦案開槍擊中嫌犯前額送醫

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▲嘉義水上槍響，男子前額槍傷送醫。（圖／讀者提供）

▲嘉義水上傳槍響，男子前額槍傷送醫。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉21日晚間傳槍擊事件，台南市白河警局員警跨區辦案，追捕過程跟著嫌犯來到嘉義縣水上鄉，並在中庄地區開槍打中嫌犯額頭，消防局獲報將嫌犯送嘉義榮醫急救，全案由白河警分局偵辦中。

嘉義縣消防局表示，昨晚23時45分接獲臨近白河分局員警報案，指稱水上鄉中義路山慶瀝青前發生槍傷案件，請求協助。消防局人員抵達現場後回報，現場為38歲男性嫌犯意識清楚，但前額有一槍傷，由水上91送往嘉榮就診，全案警方釐清案情中。

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