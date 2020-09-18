陳建仁7筆不動產全給妻　「大仁嫂」理財有方！2年半基金多441萬

▲陳建仁與妻子羅鳳蘋。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

根據監察院18日公布最新一期廉政專刊，其中，前副總統陳建仁7筆不動產全在妻子羅鳳蘋名下，7張保單要保人也是妻子，而基金受益憑證也在2年半內多了441萬餘元。

陳建仁今年5月20日申報財產證明，共有7筆位在台北市中正區的不動產，分別是2筆土地、5筆建物，但都登記在妻子羅鳳蘋名下；沒汽車，現金0元，存款則有431萬9987元。

有價證券為基金受益憑證，總價額1762萬796元，所有人都是妻子羅鳳蘋；保險有6張儲蓄壽險保單，1張投資型壽險，要保人也都是妻子。

據了解，羅鳳蘋相當支持陳建仁的專業，投資相當多生技醫療基金。根據陳建仁106年11月13日申報的財產，基金受益憑證總價額1320萬7627元，2年半內多了441萬3169元。

事實上，陳建仁2017年接受《ETtoday東森新聞雲》節目「雲端最前線」獨家專訪時，就展現「寵妻魔人」的一面。當時被問到多久沒跟老婆說我愛你？」時，陳建仁害羞地笑著表示，「我每天都說耶」，讓現場來賓忍不住大喊，男人的典範，「所有先生都要學」。

在「多久沒有做家事」這題上，陳建仁說，平常還是會幫忙收碗筷、洗洗碗，讓自己從事一些家事，也能了解庶民的生活是什麼。至於最討厭的家事這部份，陳建仁再度發揮好男人特質回應，「沒有耶，我被太太訓練得各種家事都可以做」，讓主持人楊文嘉苦笑表示，「各位中年大叔自己看著辦」。