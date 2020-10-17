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2020尋遊趣對尬國際糕餅麻油節　週末嗨翻北港小鎮

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▲「2020尋遊趣北港」將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯，展現產業與文化的風貌，以漫遊北港的方式，形塑一趟小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2020尋遊趣北港」將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯，展現產業與文化的風貌，以漫遊北港的方式，形塑一趟小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2020北港國際糕餅麻油節」為擴大宣傳商圈，有別以往，今年將活動場地佈設在北港武德宮旁廣場，活動內更多加規劃「2020尋遊趣北港」，立法委員蘇治芬、立法委員劉建國、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、雲林縣北港形象商圈發展協會理事長陳威任等貴賓蒞臨參與開幕典禮，為活動宣告正式開始。

為了行銷北港超人氣特產，包括狀元餅、伍仁酥、特色糕點、黑麻油、土豆油、花生油、花生及蒜頭等，推廣給全台灣鄉親，明（18）日舉辦第五屆「全國北港報馬仔創意料理大賽」，競賽主題為花生油，搭配多元食材、發揮創意、彼此競技手藝，烹調創意料理，比賽結束後，公佈料理食譜，讓民眾知道料理更多元的烹調方式。

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立法委員蘇治芬為了活絡北港發展，讓遊客更深入了解北港在地的風貌，並扣合文化理念，此次活動將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯，展現產業與文化的風貌，以漫遊北港的方式，形塑一趟小旅行，也將人潮導入在地店家，促進北港整體經濟發展。

北港形象商圈理事長陳威任表示，今年延續歷年傳統，活動現場分為主舞台區、競賽區、體驗區及饗味市集區更有上百攤位，民眾於10月17日及18日憑9月或10月份發票1張，可兌換免費麻油料理，現場備有北港糕餅，供遊客品嘗不同的在地美食。　

活動兩日除邀請來自國內外知名藝術團體演出，競賽夾玻璃彈珠、擲茭挑戰賽與報馬仔浮雕公仔彩繪等趣味項目，及各地小農及文創市集與數十輛胖卡餐飲車美食品嚐，北港老街的導覽老師將帶領遊客深入感受北港當地的歷史文化內涵，今年增加的尋寶地圖集章活動，也是親子適合參與體驗不同的驚喜與感受。

▲「2020尋遊趣北港」將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯，展現產業與文化的風貌，以漫遊北港的方式，形塑一趟小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港老街的導覽老師將帶領遊客深入感受北港當地的歷史文化內涵，今年增加的尋寶地圖集章活動，也是親子適合參與體驗不同的驚喜與感受。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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