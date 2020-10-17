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iPhone 12預購搶3萬台「最夯款」曝　下波賣實機！結單當天就能拿

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▲▼iPhone 12預購，全台首批3萬支秒殺。（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 12開放預購，業者預估全台首批僅鋪貨3萬支。（圖／翻攝蘋果官網）

記者葉國吏／綜合報導

iPhone 12 、iPhone 12 Pro 16日晚間蘋果官網開放預購，業界人士預估，蘋果23日開賣的iPhone 12數量僅約2、3萬台，以目前狀況來看預購最熱的顏色就是新色「太平洋藍」，缺貨狀況最為嚴重。

蘋果公司向來不公布官網訂購的存貨數量，而是依照消費者訂購時間先後來決定送達時間，因此送達時間也成為商品熱門的指標之一。iPhone 12首批開賣日訂在10月23日，有業內人士透露，從蘋果官網出貨時間來估算，首批數量可能預估只有2、3萬台。以目前蘋果官網預購的iPhone 12 Pro 太平洋藍色來說，送達日期必須等到11月12日。

業者表示，根據以往新款iPhone販售經驗來看，最為熱門的款式都是新顏色，這次iPhone 12的太平洋藍剛好都是男女都能接受的顏色，相較於過去的玫瑰金更為搶手、缺貨問題更為嚴重。

▲▼iPhone 12預購，全台首批3萬支秒殺。（圖／翻攝蘋果官網）

▲17日13時在蘋果官網預購iPhone 12 Pro，必須等到11月12日才能拿到。（圖／翻攝蘋果官網）

網路家庭旗下PChome 24h購物，為全台電商唯一全系列蘋果授權經銷商，16日晚上8時也同步開放限量預購iPhone 12 Pro、iPhone 12，短短1分鐘內預購一空，規格以128G及256G最受歡迎，而今年推出兩款口碑新色iPhone12 Pro太平洋藍、iPhone 12藍色最多消費者搶購。

沒預購到還有機會搶到新機 ！PChome 24h購物將於10月23日上午8時開賣iPhone 12 Pro及iPhone 12現貨新機，下單後全台24小時到貨，台北市有機會當天就收到。

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