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社會 社會焦點 保障人權

懷胎6月等不到家人來保…狠母幫「埋屍4歲女」！提抗告結局出爐

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲女童彭姓生母認為5萬元交保金額過高，提出抗告。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

南投縣9月間爆出一起人倫悲劇！一名4歲女童遭彭姓生母的陳姓前男友殺害，並且埋屍在八卦山上老家的空地，彭女甚至還參與埋屍。整起事件曝光後，彭女遭收押禁見，但由於她懷有6月身孕，近日聲請具保停押，法官裁定5萬元交保。事隔10多天彭女遲遲等不到家人來保，她提出抗告稱交保金額過高，但遭台中高分院駁回，裁定續押。

回顧事發經過，平時4歲女童是由外婆代為照料，29歲的彭女6月中旬將4歲女託給37歲陳姓前男友照顧，7月間彭女返家探望母親時，卻沒有帶著女童，因此讓母親起了疑心，進而在7月7日報警處理。

警方獲報後，8月24日成立專案小組，認為彭女、陳男涉嫌重大，直至女童生日（9月2日）時才突破2人心防，前往南投埋屍地檢搜索，這才發現女童的遺體被裝在黑色塑膠袋中，埋在陳男八卦山老家雞寮旁的空地內。

▲▼涉嫌虐死女童埋屍的陳嫌。（圖／資料照／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

▲女童遭陳男埋入70公分深的坑洞中。（圖／ETtoday資料照）

檢方認為，陳男涉犯傷害致死、侵害屍體等罪，彭女則是涉犯侵害屍體，且2人犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯跟逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

彭女9月下旬發現自己懷有6個月身孕，自稱在進入看守所前不知情，因此聲請具保停押，獲法院裁定以5萬元金額交保、限制住居，但10多天過去了，家人卻遲遲沒有來將她保釋回家，她再提出抗告，稱5萬元的交保金額過高，她無法負擔，希望能以其他方式交保。但台中高分院認為，5萬元的交保金額並無不妥，將她的抗告駁回，繼續羈押。

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