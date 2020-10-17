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放寬美豬進口爭議不斷　柯文哲批：蔡英文打臉蔡英文

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▲▼柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲談到美豬美牛爭議，柯文哲酸蔡英文自己打臉自己。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

含瘦肉精美豬預計在明年元旦開放進口，引發食安疑慮問題。台灣民眾黨主席柯文哲17日直言，在此議題上，藍綠政治人物過去和現在講的話互相打臉，像是蔡英文打臉蔡英文，民進黨還發明一句「時空環境不同」，讓他覺得很好笑，笑稱之後面對議員質詢也要這樣回應。

台灣民眾黨17日上午舉辦「在地議題，民主發聲」國家治理論壇，黨主席、台北市長柯文哲也出席致詞。談到近來討論最熱烈的美豬進口議題，柯文哲舉例，國民黨立委日前質詢要求行政院長蘇貞昌針對美豬美牛立場改變先道歉，但蘇卻反要該立委對立場改變道歉，「看了覺得很好像，覺得藍綠互相打臉過去的立場，都應該向人民道歉」。

柯文哲認為，美豬美牛議題不是食安問題，而是管理跟溝通出問題，美豬美牛議題沒什麼好吵的，但民進黨沒講清楚，是不是美國進口不重要，重要的是有沒有含瘦肉精，「標示清楚就好，如果能標示這是美國豬含瘦肉精、這是美國豬不含瘦肉精，價格各多少，老百姓可以選擇」，如果能在美國源頭做好管理，遠勝過在台灣抽驗。

柯文哲還表示，日前去見馬英九時，還虧馬怎麼這麼老實，當時稱要進立法院討論看看，結果讓民進黨鬧五天四夜，反倒這次蔡政府開放美豬，公聽會邀請陳時中出席，陳時中都不理你。

▲▼柯文哲。（圖／民眾黨提供）

柯文哲說，美豬美牛進口是科學問題，應憑專業處理，但政府常政治凌駕專業，例如當初深澳電廠爭議，民進黨高層派人跟他溝通，強調深澳電廠一定要蓋，因為北部發電機組不夠，他聽完覺得若真是如此就閉嘴不罵政府，「結果經過2個禮拜後，某天晚上政府突然說電夠用，深澳電廠取消，天啊，這哪門子的決策？」

柯文哲認為，決定一個政策就是靠民意、專業、價值，民意不能對抗，專業就是科學，但民意、專業之所以會出問題，最重要的就是價值。自己的價值是不不因短期利益犧牲長期利益、不因少數人利益犧牲多數人利益、不因政黨利益犧牲國家利益。當決定政策時專業會出問題，就是因為沒辦法堅守價值。

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