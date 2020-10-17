民眾打疫苗卻撲空…　李豔秋酸爆陳時中：不是很會超前部署

▲陳時中。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

公費流感疫苗自5日開放民眾接種，但才過了10天，衛福部長陳時中16日卻緊急宣布「50-64歲暫緩接種」，讓民眾措手不及白跑一趟。對此，資深媒體人李豔秋在臉書酸，如果疫苗再不夠，下次的應變機制應該就是停止65至70歲的人施打了吧？這個政府好會應變喔！

對於臨時宣布暫緩50-64歲接種疫苗，陳時中說，因為民眾防疫意識提升，都有良好的衛生習慣，預期本季流感傳播有限。這樣的說法讓李豔秋不解，她質疑今年民眾會搶打流感疫苗，不是早就預料的事嗎？不是很會超前部署嗎？不是有政府，會做事，請安心嗎？不是有防疫之神陳時中嗎？

李豔秋指出，政府啟動應變機制，聽起來早有準備，應該是釋出備份疫苗應急吧？結果竟然是剝奪一部分人施打的權利來應變，如果疫苗再不夠，下次的應變機制應該就是停止65至70歲的人施打了吧？這個政府好會應變喔！

李豔秋批評，政府不給你打疫苗，最可惡的是還要老神在在的說，今年流感不會大傳播，意思是不打也不會得，幹嘛擠破頭去搶打，害我們露出準備不足的馬腳。

李豔秋說，這招在口罩之亂也用過，政府當初要大家口罩戴好戴滿，後來又強力宣導健康的人不用戴，外出不用戴，後來才知，根本是口罩生產不夠。

李豔秋認為，這個政府對自己施政的錯誤，從不承認，每每用話術轉移掩飾，我們就在炫幻的謊言中，同意吃幾輩子萊豬都無害，認同流感不會來，不打疫苗也沒事；相信政府什麼都超前部署好了；繼續崇拜陳時中，他是個有良心的醫生，絕不是除了政治正確，其他什麼都不會。她感嘆，有什麼樣的人民，就有什麼樣的政府，這是共業，也是共虐。