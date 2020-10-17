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郵差機車前後左右掛滿信件遞送　宛如「無敵超人」…只怕牠

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▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉在高樹鄉新豐村遇到這位郵務士，機車前後左右掛滿要遞送郵件，宛如無敵超人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉在高樹鄉新豐村遇到這位郵務士，機車前後左右掛滿要遞送郵件，宛如無敵超人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位郵務士16日早上騎著機車，機車後座墊上載著滿滿包裹，前方油箱及把手也掛滿要送達的郵件，途經屏東縣最北邊的高樹鄉新豐村時，後方卻有一群流浪狗對他吠叫追趕，被到該村參加友人公祭的屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉遇到，跟他打招呼閒聊，發現郵務送郵件心中最害怕的是「遭流浪狗追趕」，不小心還會被狗咬，「是郵務士心中的最怕」。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉在高樹鄉新豐村遇到這位郵務士，機車前後左右掛滿要遞送郵件，宛如無敵超人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇清泉遇到這位被狗追的郵務士，上前關心。 

蘇清泉16日在臉書貼出與這位郵務士相遇的照片，機車後方載著一件又一件包裹，高度快和要他坐在機車椅墊上同高，旁邊還掛著郵務袋，裡面裝著快滿出來的信件，前方油箱及把手也掛著信件，宛如「無敵超人」般，讓人看到郵務士辛苦的一面。

這位郵務士住在屏東縣長治鄉，已在當地高樹鄉遞送郵件10多年，16日早上在新豐村遞送郵件時，有一大群流浪狗在後方吠叫、追趕；他說，送信時間天天碰到，「被狗追還好，只求不要被咬」。

蘇清泉在臉書上寫著「全台最熟悉大街小巷的人是誰呢？相信大家都會直接想到「郵差」，今年疫情初期，中華郵政的郵務士們即擔負起運送口罩與酒精的重責大任，站在第一線守護國人健康，平時穿梭在城市與鄉村間，拉進人與人之間的距離。

今天清泉在屏東縣最北端的高樹鄉新豐村，碰到最接地氣的郵差先生，滿車的郵件包裹及祝福，最怕野狗追，親自跟他說一聲謝謝與加油，感謝他們為台灣的付出！」。有粉絲留言，「厦南（按萬丹鄉）的郵差也很讚」、「我們潮州的郵差也非常棒」，替他加油。

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