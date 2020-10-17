勝利之家海巡初體驗　充滿驚奇讓愛發光

▲海巡署南部分署第六岸巡隊為讓同仁瞭解生命的意義，邀請「財團法人屏東基督教勝利之家」至海巡加祿堂營區參訪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第六岸巡隊為讓同仁瞭解生命的意義，16日邀請「財團法人屏東基督教勝利之家」至海巡加祿堂營區參訪，由心輔幹部帶領身障朋友前往該隊枋寮安檢所等地方觀摩，體驗海巡勤務裝備，齊心共同手作療癒小物，充滿驚奇，留下美麗的回憶。

▲▼勝利之家參訪第6岸巡隊、學員對海巡人員配備充滿興趣。



為增進海巡人員對於工作及自我認同感，南部分署第六岸巡隊運用多元課程，邀請「財團法人屏東基督教勝利之家」的身障朋友與海巡同仁互動學習，由枋寮安檢所人員利用遊戲互動的方式介紹望遠鏡、金屬探測器等海巡裝備，帶領他們暢遊枋寮漁港情人橋，並在該隊部餐廳體驗部隊用餐，並與海巡人員一起製作手作療癒小物，藉由互動的過程體會助人的價值及真誠付出。

這項有意義的活動，有助於提升海巡人員身心健康，建立海巡人員對弱勢團體給予的尊重及同理心，豎立海巡署除致力於查緝走私偷渡及維護岸海秩序外，也投入服務為本的精神關懷社會、服務民眾；海巡署秉持「廉能是政府的核心價值」，若民眾發現貪瀆不法情事，可撥打廉政檢舉專線02-22399241。

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