國慶連假首日萬人湧入小琉球　海巡緊盯違法騷擾海龜破壞生態

記者陳崑福／屏東報導

國慶連假首日，往返屏東縣東港及小琉球間東琉線客船碼頭9日一早便湧現排隊候船人潮，估計有上萬人遊客湧入小琉球，海巡署南部分署第五岸巡隊也增派勤務人力，協助疏導人潮。

▲國慶連假首日，往返屏東縣東港及小琉球間東琉線客船碼頭9日一早便湧入萬人到小琉球 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東琉線碼頭湧入排隊登島的遊客。

今天是國慶假期的第一天，風和日曬，適合出遊，近年來小琉球海洋生態復育有成，已發展成為屏東地區熱門的旅遊景點，許多遊客都是為了一睹海龜慕名而來。

一大早東琉線交通船碼頭就湧入上萬遊客，統計至中午12點，搭船至小琉球共計有57航次，人數已破萬人，因應湧現人潮，南部分署第五岸巡隊於10月9日至11日連假期間增派勤務人力因應，嚴格把關杜絕超載情事發生，並協助疏導人潮，讓旅客有個愉快且平安的假期。

另有鑑於秋節期間發生2起遊客觸摸海龜行為，第五岸巡隊於這次連假期間加派人員於各戲水景點以多國語言廣播宣導，提醒遊客勿干擾海龜，避免觸法。

第五岸巡隊表示，因應連假湧現之人潮特別增派勤務人力，加強督飭業者禁止有超載行為，同時落實服務精神，使遊客均能順利平安過節。

另再度提醒遊客，從事水上活動除要注意自身安全，更嚴禁干擾海龜生態及勿隨意觸摸或撿拾海洋生物，如在岸際發現有海龜受困或有遊客騷擾海龜及破壞海洋生態等行為，請撥打海巡『118』服務專線。

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