　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國慶連假首日萬人湧入小琉球　海巡緊盯違法騷擾海龜破壞生態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳崑福／屏東報導

國慶連假首日，往返屏東縣東港及小琉球間東琉線客船碼頭9日一早便湧現排隊候船人潮，估計有上萬人遊客湧入小琉球，海巡署南部分署第五岸巡隊也增派勤務人力，協助疏導人潮。

▲國慶連假首日，往返屏東縣東港及小琉球間東琉線客船碼頭9日一早便湧入萬人到小琉球 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國慶連假首日，往返屏東縣東港及小琉球間東琉線客船碼頭9日一早便湧入萬人到小琉球 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲國慶連假首日，往返屏東縣東港及小琉球間東琉線客船碼頭9日一早便湧入萬人到小琉球 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東琉線碼頭湧入排隊登島的遊客。

今天是國慶假期的第一天，風和日曬，適合出遊，近年來小琉球海洋生態復育有成，已發展成為屏東地區熱門的旅遊景點，許多遊客都是為了一睹海龜慕名而來。

一大早東琉線交通船碼頭就湧入上萬遊客，統計至中午12點，搭船至小琉球共計有57航次，人數已破萬人，因應湧現人潮，南部分署第五岸巡隊於10月9日至11日連假期間增派勤務人力因應，嚴格把關杜絕超載情事發生，並協助疏導人潮，讓旅客有個愉快且平安的假期。

另有鑑於秋節期間發生2起遊客觸摸海龜行為，第五岸巡隊於這次連假期間加派人員於各戲水景點以多國語言廣播宣導，提醒遊客勿干擾海龜，避免觸法。

第五岸巡隊表示，因應連假湧現之人潮特別增派勤務人力，加強督飭業者禁止有超載行為，同時落實服務精神，使遊客均能順利平安過節。

另再度提醒遊客，從事水上活動除要注意自身安全，更嚴禁干擾海龜生態及勿隨意觸摸或撿拾海洋生物，如在岸際發現有海龜受困或有遊客騷擾海龜及破壞海洋生態等行為，請撥打海巡『118』服務專線。

▲Her今天推出「摩洛哥優油」呵護秀髮100ml 原價1500元，特價799元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
婚禮上「伴娘突強吻新郎」　新娘臉瞬間綠爆
營養師揭「玉米、玉米筍」身世！它不是蔬菜：吃錯胖2kg
快訊／北海岸鼻頭角拍美照　1女遭2層樓高巨浪捲落海
兄弟6球員異動！陳子豪回一軍　黃恩賜等3人下二軍
快訊／抓到了！「R22直升機」違規淡水亂飛　嫌犯將移送士檢
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹鬧區咖啡廳天花板突坍落　16歲路過少女慘遭砸頭送醫急救

國慶連假首日萬人湧入小琉球　海巡緊盯違法騷擾海龜破壞生態

快訊／嘉義內埔村11歲女童溺水！救起已無心跳　命危送醫搶救中

金門戰車翻覆1死！車長家屬現場招魂　母見慘況癱地…擲2次才允杯

快訊／北海岸鼻頭角觀海拍美照　1女慘遭2層樓高巨浪捲落海亡

快訊／「R22直升機」違規淡水亂飛…士檢逮到人了！下午將移送複訊

「搔鳥」遭偷拍製看板轟：沒衛生　麵攤老闆怒告惡鄰：我有洗手

9人相約攀八仙山主峰…男步行1km突癱軟倒地！急救後仍不治

疑情侶爭吵！男負氣騎車闖平交道…「1分鐘後火車駛來」代價慘爆

宣捷判賠2.55億關鍵曝！華盛營建涉「黑歷史」　全因女官員裸照

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

新竹「神獸級」450萬特斯拉小黃　鷹翼車門自動開啟！外型超吸睛

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

新竹鬧區咖啡廳天花板突坍落　16歲路過少女慘遭砸頭送醫急救

國慶連假首日萬人湧入小琉球　海巡緊盯違法騷擾海龜破壞生態

快訊／嘉義內埔村11歲女童溺水！救起已無心跳　命危送醫搶救中

金門戰車翻覆1死！車長家屬現場招魂　母見慘況癱地…擲2次才允杯

快訊／北海岸鼻頭角觀海拍美照　1女慘遭2層樓高巨浪捲落海亡

快訊／「R22直升機」違規淡水亂飛…士檢逮到人了！下午將移送複訊

「搔鳥」遭偷拍製看板轟：沒衛生　麵攤老闆怒告惡鄰：我有洗手

9人相約攀八仙山主峰…男步行1km突癱軟倒地！急救後仍不治

疑情侶爭吵！男負氣騎車闖平交道…「1分鐘後火車駛來」代價慘爆

宣捷判賠2.55億關鍵曝！華盛營建涉「黑歷史」　全因女官員裸照

4年月經沒來！醫院說她便秘堵住　一查驚覺「另一子宮」藏爆量血

全球最大關公雕像竟是「違建」！遊客沒興趣「基座還發生沉降」

快查手機IG多久沒更新　半年沒開「小心帳號被盜」

中職／樂天臨時更換先發投手　洪總：很正常

中職／象獅大戰先發打線　統一右打陣容要突破德保拉

想買二手PS4！求女友「墊付5000元」遭拒怒提分　千人看傻全支持

葉門法庭怒把「川普判死刑」求償2800億！　指控罪行曝光

「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

台南市國中學生技職初體驗活動　光華女中登場

新竹鬧區咖啡廳天花板突坍落　16歲路過少女慘遭砸頭送醫急救

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

4大學生夜探柴山鬼洞！0點0分驚傳女詭嚎哭

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

快訊／墾丁南灣沙灘4男女交疊活春宮下場曝　警方說話了

超悲慘！流彈打中17歲少年生殖器　救護車送醫竟被撞

被前男友偷拍裸照還遭霸凌　她泣訴：像被輪姦一樣

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

23歲男欠錢被打報復開槍　殺人未遂偵辦

驚悚畫面曝！轎車擦撞聯結車　翻滾4.5圈車尾全爛

她為裸照三度心碎輕生　控前男友公司包庇「攝」狼

更多熱門

相關新聞

腳架「圍成結界」卡位煙火！網怒：又是黃牛？

腳架「圍成結界」卡位煙火！網怒：又是黃牛？

今年國慶煙火選在台南漁光島施放，不少人已經扛著腳架到外頭卡位，等著搶拍絢爛煙花。有民眾7日到台江漁樂園散步時，從圍牆看過去，意外發現好幾支腳架一字排開，仔細一數都快要眼花，想不到攝影愛好者竟然提前3天就來卡位。

國慶大會登場　總統府周邊9日晚間10點起交管

國慶大會登場　總統府周邊9日晚間10點起交管

台北101國慶點亮「愛台標語」時間曝

台北101國慶點亮「愛台標語」時間曝

全台4大必看國慶活動

全台4大必看國慶活動

國慶表演搶先看　特勤包圍逮人超擬真、雷虎衝場收尾　

國慶表演搶先看　特勤包圍逮人超擬真、雷虎衝場收尾　

關鍵字：

國慶日東統球交通船碼頭海巡署第5岸巡隊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

長期受虐！3歲孩腦「萎縮像80歲老人」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

台大畢業！15科系年薪曝：最低才40萬

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面