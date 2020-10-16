職場失意他帶女友「手綁繩」走向大海　海巡鷹眼發現勇救2命

▲海巡人員及時發現一對男女走向深水區，成功將兩人救上岸。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

海巡署南部分署第一一岸巡隊彌陀安檢所人員15日下午4點多執行守望勤務時，發現在彌陀漁港港區左側木棧道旁沙灘有兩名民眾看似行為異常，且涉水一路走往深水區，海巡隊的人員立刻通報安檢人員查看，及時勸阻兩名民眾，避免憾事發生。

根據彌陀安檢所夏副所長表示，當時獲報後立即派遣3人前往岸際救援，抵達現場後發現一對男女身上綑綁繩索步行於水中，隨即將該兩人救起拉回岸上，初步查看吳姓民眾（男）及印尼籍人士（女）傷勢，均僅手部擦挫傷，詢問吳姓男子表示因工作職場不順遂，萌生輕生念頭，海巡人員立即聯繫家屬及通報警消單位到場協處，後續送往醫院就醫，成功挽回兩名寶貴性命。

▲海巡人員及時發現一對男女走向深水區，成功將兩人救上岸。（圖／記者黃子倩翻攝）

南部分署第一一岸巡隊表示：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，本隊將提供各項服務及救助。

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