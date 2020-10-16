「不然去驗DNA！」賓士男懷疑頭頂綠綠的　前女友乾哥持鎮暴槍猛射C300

▲不滿乾妹懷孕後前男友不負責，乾哥持鎮暴槍設毀賓士車窗。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重一名許姓男子日前跟李女交往，因個性不合2個月前分手，不料李女近日卻發現自己懷孕，要許男負責時，對方說認為孩子可能不是自己的，還提出「不然去驗DNA啊」，李女覺得委屈向乾哥鍾男哭訴前男友始亂終棄，鍾男16日0時許在三重找到許男所開的賓士C300座車，以鎮暴槍射擊並砸車後離去，警方獲報後4小時內將鍾男及共犯查緝到案。

據查證，許男（25歲）半年前透過朋友介紹與李女（24歲）交往，但因為李女個性比較外向，許男認為雙方不適合，於是2個月前便協議分手。但近日李女發現經期沒有來，自己買驗孕棒驗運後，發現自己已經懷有身孕，推算時間就是許男的孩子，於是便向許男攤牌希望他能夠負責。

但許男認為交往期間自己都有做好避孕措施，認為孩子不是自己的，甚至質疑李女是藉機訛詐，提出「不然去驗DNA啊！」想帶李女一同去檢查，但對方卻不願答應。李女傷心欲絕，向乾哥鍾男（24歲）哭訴，鍾男為了替乾妹出這口氣，14日就先找了許男談判，但雙方沒共識只能不歡而散。

▼鍾男持鎮暴槍急鐵撬下車。（圖／記者陳豐德翻攝）



15日晚間鍾男又約了第二次談判，但到了許男住家按門鈴卻等不到人，一氣之下跟陳姓友人一同到三重區元信二街巷內的停車場，找到停放在內的許男賓士座車後，獨自一人下車持鎮暴槍射擊10多發塑膠子彈，並以鐵撬毀損車體後離去。

警方凌晨接獲許男報案，到場勘驗時見賓士C300有多處但恐，右側車窗也被砸毀，經調閱監視器後鎖定鍾男，16日凌晨4時許在新莊攔查到鍾男座車，並將共犯陳姓友人一併查緝到案，全案訊後即依違反《刑法》毀損罪嫌，將鐘、陳2嫌移請新北地檢署偵辦。

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