返家暗巷被猛盯　女抬頭驚見樹上「詭異人臉」嚇歪

▲網友走在暗巷感覺被猛盯，抬頭發現路邊的樹幹竟然有個「人臉」瞬間嚇壞。（圖／翻攝自新·路上觀察學院臉書）

圖、文／CTWANT

老一輩的人常說「白天不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」，但看多了鬼故事，恐怖的畫面也會自然刻劃在腦海中，三不五時還會自己嚇到自己。一名女網友晚間獨自走在僅有些許亮光的巷子中時，總感覺四週有人盯著自己看，沒想到才一抬頭立即嚇得汗毛直豎。

女網友14日晚間獨自走在只有微弱燈光的暗巷中時，總是感到附近有一雙眼睛在盯著自己，心裡覺得十分奇怪；正當她感到疑惑、環伺四週時卻驚見前方的路樹，在光影的交錯下產生了一張詭異的「人臉」。透過照片可看到，樹上的刻痕在夜晚的路燈照射下，竟成了一張奇怪的「人臉」，不但有眼睛、鼻子和嘴巴，遠看還疑似留了一頭長髮般，令原PO又好氣又好笑的說自己「走在路上被嚇歪」。

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▲網友走在暗巷感覺被猛盯，抬頭發現路邊的樹幹竟然有個「人臉」瞬間嚇壞。（圖／翻攝自新·路上觀察學院臉書）

許多網友看過照片後，也紛紛留言，「（鬼）門不是關了嗎」、「這時間自己一個人看到會嚇跑吧」、「盯著看…很…恐怖…」、「遠看真恐怖」、「超恐怖」、「這看到真的會嚇到」、「嚇死」、「好可怕」。

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