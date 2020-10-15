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韓國瑜爆「逆襲」選桃園市長！韓粉苦等2天　王淺秋鬆口給答案

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜消息不斷，是否重出江湖一直是外界關注的焦點。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前高雄市長韓國瑜今年6月遭罷免後，逐漸淡出政壇，不料近期爆出要挑戰六都市長或黨主席大位，再度引發關注。面對桃園市議員王浩宇爆料，前高市新聞局長王淺秋也鬆口回應7字，引發韓粉熱議。

韓國瑜過去引領藍軍聲市，曾在全台掀起一股「韓流」旋風，後來雖遭罷免下台，但一舉一動仍備受關注，除了相傳傳聞也未曾間斷，外界更聚焦2022台北市長寶座，尤其是韓國瑜即將「重披戰袍」北漂的消息，近一個月不絕於耳。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲今年6月罷免通過，當時韓國瑜率市府團隊發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

市議員王浩宇11日在臉書透露，他前一天遇到韓國瑜身旁的核心幕僚，內部評估韓若想參選直轄市長，「桃園市長是唯一選項」，因為包含台北市在內，其他縣市毫無機會。消息一出，立刻引發在地網友熱議，但一直未獲韓系人士證實。

沉寂2天後，王淺秋13日在廣播節目《千秋萬事》談及此事，忍不住向節目來賓、前高市副市長李四川抱怨「近來又有『不分區』議員放話『核心幕僚』說…韓要參選，我們面面相覷，只能說胡說八道無極限。人客阿！千萬不要輕信謠言！」

▲▼韓國瑜爆「逆襲」選桃園市長！韓粉苦等2天　王淺秋鬆口給答案。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇爆料，韓國瑜瞄準2022桃園市長寶座，引發韓粉、韓黑熱議。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

王淺秋說，這幾天不停地聽到所謂的「親韓人士」、「近韓人士」爆料，還有「全國不分區議員」不停蹭韓國瑜熱度，爆料韓要參選桃園市長，「我就很納悶，核心幕僚是誰，這位市議員又有什麼機會能接近？一直替政治人物貼標籤，好像只是不停地消費，讓不知情的民眾搞不清楚狀況，這種招式已經用太久了！」

李四川笑說，「他（韓國瑜）要選什麼，原則上還是要問他本人才知道，我也不曉得這個議員的消息是從哪來的，而且韓市長哪有什麼核心，我到現在為止都沒感覺我是他的核心哈哈哈」。語畢，王淺秋也笑了出來，不禁附和「我也是（這樣感覺）耶！現在都久久見一次了！」

▲▼韓國瑜爆「逆襲」選桃園市長！韓粉苦等2天　王淺秋鬆口給答案。（圖／翻攝自YouTube/千秋萬事）

▲王淺秋在節目上駁斥傳聞，反問「核心幕僚」是誰？（圖／翻攝自YouTube/千秋萬事）

許多韓粉看完紛紛留言，「不分區議員最近又在搏流量」、「沒有把韓國瑜當『靶』，這些人生活就當機」、「可見很多人擔心韓出來」、「無聊的人太多了，除非韓市長親自宣布，否則都不信」、「政治太黑暗了，還是快快樂樂過日子的好」、「好想念韓市長團隊」掀起熱議。

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