空姐遭前男友上傳性愛片…第2任「下架偷備份」　分手嗆：要跟全部人講

▲女子遭前男友散布性愛片，不料第2任竟趁下架時備份，並於2人分手後傳給她母親洩憤。（示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者羅志華／台北報導

一名正妹空姐遭前男友在社群散布性愛影片，後來找黃姓男友幫忙下架，不料又遭黃男備份，並在2人分手後傳給她母親洩憤，又在偷了女子筆電後，從中看到她與新任男友甜蜜合照，氣得嗆女子「要跟全部人講」。檢方依妨害秘密、恐嚇等罪起訴黃男；事後女子與黃男和解，北院妨害秘密部分，裁定公訴不受理，黃男恐嚇部分另行審理。

空姐先前遭前男友在網路社群，散布裸露照、性愛片後，本以為請後任黃姓男友下架後能了結惡夢，不料黃男竟於2019年7、8月間，幫忙下架時趁機備份。

後來黃男與該名空姐分手，不料才9月就驚見，對方在臉書PO出與新男友的合照，不甘被「無縫」的他，氣得把之前備份的影片，傳給女子母親洩憤，「這些都是妳女兒在網路上流傳的影片」。

黃男傳了影片還不過癮，又於10月間到女子住處偷筆電，想調查自己是不是根本被女子劈腿，不料黃男看了女子與新男友的親密照再度爆炸，又打電話嗆女子「妳現在對我做的這些事，我可以跟妳媽、妳男朋友講，跟全部的人講，就是之前那些東西」，讓女子嚇得趕緊報警。

女子報案時控訴，黃男於電話中，要她把跟新男友的相處過程交代清楚，又不准她掛電話、通話需開擴音，並要她搭高鐵南下見面，以拿回自己的筆電。

黃男到案時，坦承有把影片傳給女子母親，但並沒有打算要散布，至於對女子說的那些話，只是想了解真相，而不是想恐嚇。

法院認為，黃男雖將影片傳給女子母親，但沒有再散布於眾人，沒觸犯散布猥褻物品罪，妨害秘密部分，考量雙方和解、女子撤告，裁定公訴不受理，黃男恐嚇部分則另行審理。

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