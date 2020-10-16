特斯拉駕駛疑開啟「自駕」飆國道睡整路　警：影片模糊無法罰

▲一名特斯拉駕駛疑似使用自動駕駛功能行駛於國道，國道警方認定影片過於模糊，無法判斷駕駛是否睡覺，無法開罰。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名駕駛10月初開車行駛在國道一號高雄北上路段，赫然發現在同方向的內側車道有一輛特斯拉的駕駛，疑似將座椅放斜、閉目養神，手根本沒碰到方向盤，看似仗著車輛本身內建的自動駕駛輔助系統行駛於國道上，不過國道警方看過影片後表示，由於該輛車的車窗隔熱紙顏色太深，加上目擊影片的解析度不高，難以認定涉及「以其他危險方式駕車」，因此無法開罰。

根據國道警察第五大隊表示，投訴民眾指出，這輛白色特斯拉於4日開在國道1號北向340公里處，也就是高科往路竹路段，疑似使用自動駕駛功能，駕駛人平躺在駕駛座疑似在睡覺，有危險駕車的情況。對此，由於該車的隔熱紙非常黑，無法看清車內駕駛人動態，難以認定該駕駛人有平躺於座位疑似睡覺等情況，因檢舉內容並不完整、明確，難以舉發。

▲一名特斯拉駕駛疑似使用自動駕駛功能行駛於國道，國道警方認定影片過於模糊，無法判斷駕駛是否睡覺，無法開罰。（圖／記者黃子倩翻攝）

國道警察第五大隊交通組組長劉駿業表示，由於影片無法確認駕駛人在車內的狀態，如駕駛特斯拉或其他車輛，使用自動駕駛功能，手未放於方向盤，而讓車輛自動駕駛，則有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」的規定。

國道警察呼籲駕駛開車前一定要有充分休息，如發現身體疲勞或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，造成自身及其他用路人之危害。

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