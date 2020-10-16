怪漢出沒驚恐PO文！高雄男自助餐夾菜...醉客威脅「拿刀插你」

▲高雄有民眾PO網指出到自助餐店夾菜，遭到一名酒醉的男子恐嚇要「拿刀插人」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

15日下午4點多，高雄小港區一家自助餐店發生一起口角糾紛，根據當事人的說法，他當天到店內夾菜，被喝醉酒的男子撞了一下後，他只回了一句「我在夾菜！你有什麼問題」，沒想到竟遭到對方多次嗆聲，並且揚言要「拿刀插人」洩憤，當事人事後將經過與照片PO網，提醒住在附近的民眾注意，不要輕易跟對方挑釁，以免發生不可挽回的事。

▲高雄有民眾PO網指出到自助餐店夾菜，遭到一名酒醉的男子恐嚇要「拿刀插人」。（圖／記者黃子倩翻攝）

PO文的當事人事後接受訪問表示：「那時候我去夾自助餐，他撞到我後，講很大聲，說你要夾菜嗎？其實他先碰到我，我就問他說，我在夾菜你有什麼問題嗎？然後他就開始講很奇怪的話，他就好像在嗆聲，說他是基隆人，但那時候，我有看到店員搖頭，表示說不要跟他起衝突，我也就沒太理他，我去結帳時，有問店員要不要報警，他聽到就說，那我要拿刀插你，聽到要報警就威脅我。」

▲高雄有民眾PO網指出到自助餐店夾菜，遭到一名酒醉的男子恐嚇要「拿刀插人」。（圖／記者黃子倩翻攝）

當事人指出，他聽到對方的威脅字眼，覺得很莫名其妙，感覺就像是走在路上，遇到人突然說要拿刀插我，店員跟我示意之後，我都沒有要理他的意思，但是他一直在我旁邊繞，不知道他到底想幹麻。當事人進一步表示，其實沒在對方身上聞到酒味，事後跟店員反應時，店員才說對方喝醉了。

對此，警方表示尚未接獲報案，經詢問店家表示，當時雙方並無肢體衝突，僅有聽到酒醉男子瘋言瘋語，買完便當後即離去。警方持續調閱周邊監視器查明該酒醉男子身分，擴大偵辦中，不過PO文的當事人目前暫時不願至派出所提出告訴，但醉男於公眾場所說出「拿刀插人」的字眼，若使當事人心生畏怖，恐怕已經觸犯了恐嚇罪。

▲男子帶著酒意威脅說要「拿刀插人」，恐怕已經觸犯了恐嚇罪。（圖／記者黃子倩翻攝）

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