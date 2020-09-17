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軍人凌辱女子逼裸奔「路邊宰了她」！　2分鐘影片流出瘋傳

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▲▼莫三比克傳政府軍虐殺平民影片。（圖／翻攝自影片）

▲莫三比克傳政府軍虐殺平民事件。（圖／翻攝自影片）

記者王致凱／綜合報導

非洲莫三比克（Mozambique）近日流出一段恐怖影片，顯示一名女子遭數名持槍軍人強逼裸奔，過程中遭持棍棒殘忍毆打，最終遭亂槍打死，陳屍路邊。人權團體譴責殘殺平民的行為；該國國防部則澄清影片為變造，罪魁禍首將受到應有懲罰。

根據英國廣播公司（BBC）報導，該影片據稱在莫三比克東北省分德爾加杜角（Cabo Delgado）拍攝，當地富含天然氣資源，同時政府軍與伊斯蘭激進分子已經在當地激戰長達3年。

據悉，這些宣稱效忠於伊斯蘭國的激進分子被稱為「青年黨」（al-Shabab）。過去3年來，叛軍不斷對村莊和城鎮發起武裝襲擊，造成至少1500人死亡、至少25萬人流離失所。

然而，政府軍在對抗叛軍的同時，也被指控涉嫌清犯人權。數個人權團體近日公開這段兩分鐘長的短片，顯示軍人疑似虐殺婦女。影片中，數名身穿制服的軍人驅趕一名裸體女子，其中一人用棍棒毆打其頭部和身體多次，其他人隨後連開多槍將她殺害。

路透社報導，影片中可以聽到軍人用葡萄牙語說，「在路邊宰了她」；法新社則報導，影片中的軍人還對女子喊道，「你來自青年黨」等語。莫三比克軍方先前發表一段聲明稱，反對任何侵犯人權的野蠻行徑；莫國國防部也譴責影片內容「不寒而慄」，承諾將對此進行調查。

莫三比克國防部長內托（Jaime Neto）15日接受當地媒體訪問時表示，經過調查，這段爭議影片是經過人為惡意變造，目的是為了詆毀政府軍形象。內托沒有說明更多細節，但表示罪魁禍首將會受到懲罰，並且遊街示眾。

另外，國際特赦組織上周表示，已經分析並證實多部與莫三比克有關影片，內容包括政府軍對俘虜斬首、虐囚、肢解和法外處決等。莫國政府則否認上述指控，稱叛軍經常假冒成政府軍士兵。

德爾加杜角是非洲最大液化天然氣開發案的所在地，埃克森美孚石油公司是莫三比克沿海天然氣開發的主要投資者，開發案價值約600億美元。

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