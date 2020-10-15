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Spotify 的 iOS 14 桌面小工具即將上線！　用戶控制音樂更方便

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▲Spotify。（圖／取自MacRumors）

▲Spotify 將推出支援 iOS 14 的桌面小工具。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

iOS 14 的焦點新功能就是桌面的小工具，用戶可以自行設定成正方形或矩形，自行定義更多種布局。Spotify 似乎也已經準備推出支援 iOS 14 小工具，據外媒報導，Spotify 在 App Beta 版推出全新的桌面小工具。

隨著 iOS 14 更新之後，許多第三方應用程式都跟上發布了桌面小工具以支援 iOS 14，據《MacRumors》報導，現在有證據表明 Spotify 正在開發小工具，正方形的小工具會顯示目前播放的歌曲或專輯，而矩形則會多顯示 4 個性質相同的內容。

▲Spotify。（圖／取自MacRumors）

▲Spotify 將推出支援 iOS 14 的桌面小工具。（圖／取自MacRumors）

不過就測試版本的圖中看來，Spotify 的小工具似乎沒有播放、暫停或下一曲的控制鍵，蘋果似乎只允許第三方在小工具上顯示訊息，而不允許使用滾動或開關之類的控制鍵，據傳是出於對電池壽命的考量。

當然，用戶一樣可以透過點按小工具來打開 Spotify，而據《Reddit》上的用戶指稱，Spotify ‌小工具‌尚無法顯示專輯封面圖。

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