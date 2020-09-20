升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意　告訴你有沒有被竊密

▲iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

記者邱倢芯／台北報導

如果已經升級iOS 14的果粉，可能會注意到每次在通話、視訊時，螢幕的右上角總是會出現綠色或是橘色的小點；事實上，這兩個顏色的小點分別是在提醒使用者，目前你正在使用的App正在取用你的相機或麥克風的權限，以確保使用者不會被竊聽，或是被側錄影像。

新一代的iOS 14已在日前開始推送到個使用戶的iPhone當中，這次這次改版的iOS作業系統，除了帶給果粉Widget小工具、內建翻譯功能外，還新增了相機、麥克風取用的提醒功能。

事實上，會推出這樣的功能，是因為某些第三方App有可能會在用戶使用者偷錄影或錄音，用以竊取用戶資訊、個人隱私；因此在升級iOS 14後，用戶每次在利用App通話、錄音時，螢幕右上角都會出現綠點或橘點來提醒用戶，目前這個App正在在取用你的相機、麥克風權限。

若是用戶想要進一步確定綠點與橘點所代表的意義，也可以在每次綠點與橘點出現時，將螢幕向下拉，即可確定目前App正在取用的權限為何。不過要注意的是，因為這項功能是寫在iOS 14系統底層，因此用戶是無法用手動的方式將綠點與橘點的提示功能關閉。

▼升級iOS 14後，每次通話、視訊時螢幕右上角都會跳出綠點或橘點。（圖／Line App截圖）