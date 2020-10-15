iPhone 6s用5年！她看12發表心動了　「神機」信眾吹爆：換電池順炸

▲玫瑰金是iPhone 6s時代始增加的新色。（圖／Hitech 24h @flickr CC0 1.0）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果公司昨（14）日正式發表iPhone 12系列手機，從mini、無印、Pro到Pro Max精準鎖定各價位帶，提供充足換機誘因。就有用了近5年的iPhone 6s使用者被發表會上的iPhone 12 Pro給吸引，無奈999美元價格稱不上親民陷入掙扎，不過多數「神機」持有者認為，以當前的順暢度、耐用性「換個電池還是活跳跳」！

住美國的女網友14日在PTT發文，表示手上的iPhone 6s用了快5年，看到iPhone 12發表會資訊，12 Pro看起來很不錯。本來打算趁之後聖誕節時，去一趟免稅州入手，可是想到1支手機要價999美元，心中仍感到昂貴，有點想放棄升級的念頭，「鄉民覺得i6s可以再戰幾年？」

文章貼出後，多數iPhone 6s的使用者堅信神機仍能馳騁沙場，「再戰10年」、「6s耐操有擋頭，續用中」、「6s換個電池還是活跳跳」、「有指紋辨識大勝」、「6s真的神，我還在用」、「最後一代有耳機孔的iPhone」、「家人用5年多，繼續服役中」、「6s最新的一代神機，怎麼用都用不壞，還是很好用！」

▲iPhone 6S和iPhone 6外觀如出一轍，僅在背後多了個「S」。（圖／Kārlis Dambrāns @flickr CC BY 2.0）

不過也有些網友表示，iPhone 6s效能過時，現在確實是換新的好時機，「這麼粗的邊框還用的下去」、「螢幕這麼小是不怕拖（脫）窗嗎」、「找個有有在蘋果工作的人幫買，有打折」、「真的可以換了」。

iPhone 6s和iPhone 6s Plus於2015年9月9日發布，外型上除了後方的「s」註記之外與iPhone 6基本一致，不過內在硬體規格大升級，包括採用Apple A9晶片、Ram提升至2GB、相機升級為1200萬像素、顯示器加入3D Touch技術等等，

蘋果上（9）月16日釋出iOS 14正式版，此一更新支援所有支援iOS 13的裝置，凡iPhone 6s之後的機種全都能升級。本站新聞〈iPhone 6s升級iOS 14有亮點！ 「意外流暢」有望再戰一年〉報導，國外YouTuber實測AppClips、畫中畫等新功能，或是App Library桌面管理、Widget等體驗，幾乎感受不到明顯卡卡的現象，看起來使用上相當流暢。