　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 6s用5年！她看12發表心動了　「神機」信眾吹爆：換電池順炸

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

iPhone 6s玫瑰金（圖／Hitech 24h @flickr CC0 1.0）

▲玫瑰金是iPhone 6s時代始增加的新色。（圖／Hitech 24h @flickr CC0 1.0）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果公司昨（14）日正式發表iPhone 12系列手機，從mini、無印、Pro到Pro Max精準鎖定各價位帶，提供充足換機誘因。就有用了近5年的iPhone 6s使用者被發表會上的iPhone 12 Pro給吸引，無奈999美元價格稱不上親民陷入掙扎，不過多數「神機」持有者認為，以當前的順暢度、耐用性「換個電池還是活跳跳」！

住美國的女網友14日在PTT發文，表示手上的iPhone 6s用了快5年，看到iPhone 12發表會資訊，12 Pro看起來很不錯。本來打算趁之後聖誕節時，去一趟免稅州入手，可是想到1支手機要價999美元，心中仍感到昂貴，有點想放棄升級的念頭，「鄉民覺得i6s可以再戰幾年？」

文章貼出後，多數iPhone 6s的使用者堅信神機仍能馳騁沙場，「再戰10年」、「6s耐操有擋頭，續用中」、「6s換個電池還是活跳跳」、「有指紋辨識大勝」、「6s真的神，我還在用」、「最後一代有耳機孔的iPhone」、「家人用5年多，繼續服役中」、「6s最新的一代神機，怎麼用都用不壞，還是很好用！」

iPhone 6S vs iPhone 6（圖／Kārlis Dambrāns @flickr CC BY 2.0）

▲iPhone 6S和iPhone 6外觀如出一轍，僅在背後多了個「S」。（圖／Kārlis Dambrāns @flickr CC BY 2.0）

不過也有些網友表示，iPhone 6s效能過時，現在確實是換新的好時機，「這麼粗的邊框還用的下去」、「螢幕這麼小是不怕拖（脫）窗嗎」、「找個有有在蘋果工作的人幫買，有打折」、「真的可以換了」。

iPhone 6s和iPhone 6s Plus於2015年9月9日發布，外型上除了後方的「s」註記之外與iPhone 6基本一致，不過內在硬體規格大升級，包括採用Apple A9晶片、Ram提升至2GB、相機升級為1200萬像素、顯示器加入3D Touch技術等等，

蘋果上（9）月16日釋出iOS 14正式版，此一更新支援所有支援iOS 13的裝置，凡iPhone 6s之後的機種全都能升級。本站新聞〈iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年〉報導，國外YouTuber實測AppClips、畫中畫等新功能，或是App Library桌面管理、Widget等體驗，幾乎感受不到明顯卡卡的現象，看起來使用上相當流暢。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／東海商圈氣爆4死原因出爐！3瓦斯桶全打開
獨／陽明山上結婚！午宴變「台鐵便當」…新人傻眼
台積電第三季每股賺5.3元　單季稅後獲利1373億再創歷史新
買iPhone 12刷哪張卡最優惠？一張表秒懂　最高回饋3.
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起預約開跑

台灣大iPhone12只能搭配5G資費　總座林之晨：有0元手機帶回家優惠

iPhone 6s用5年！她看12發表心動了　「神機」信眾吹爆：換電池順炸

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

發表會隱藏規格曝光！iPhone 12 Pro記憶體「升級至6GB」

Pixel 5今在台灣大獨家開賣　申辦指定方案還可0元帶走Nest Audio

iPhone 12 其實沒那麼賺！　投行看衰蘋果股價降至 100 美元

罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」　網：已被新色煞到

蘋果「免費豆腐頭」成絕響！　舊iPhone跟進不附耳機、充電頭

發表到開賣僅8天！iPhone 12「變回iPhone 4」供貨吃緊　Pro最缺

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起預約開跑

台灣大iPhone12只能搭配5G資費　總座林之晨：有0元手機帶回家優惠

iPhone 6s用5年！她看12發表心動了　「神機」信眾吹爆：換電池順炸

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

發表會隱藏規格曝光！iPhone 12 Pro記憶體「升級至6GB」

Pixel 5今在台灣大獨家開賣　申辦指定方案還可0元帶走Nest Audio

iPhone 12 其實沒那麼賺！　投行看衰蘋果股價降至 100 美元

罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」　網：已被新色煞到

蘋果「免費豆腐頭」成絕響！　舊iPhone跟進不附耳機、充電頭

發表到開賣僅8天！iPhone 12「變回iPhone 4」供貨吃緊　Pro最缺

台股萬點沒崩盤、新台幣再戰28.6元　謝金河：台灣這幾年靠自己「真的起來了！」

月薪25萬文爆抄襲…黃山料親揭真相！　狂被罵崩潰了：讓人好累

特搜草原控最愛「8大景點」！楓葉故鄉超療癒　還有唯美茶園秘境

STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起預約開跑

台積電估第4季營收　3565億元到3651.25億元

筒香嘉智敲季後賽首安　卻無緣一棒送太空人回老家

TOM FORD玫瑰粉、霧面黑氣墊太質感！搭配香水的限量禮盒必收

楊丞琳、王心凌雙女神世紀合體了！　新歌「無法合唱」原因曝光

未成年女學生遭性剝削！淫教師被爆「付費加入」N號房...下場曝光

江蘇台商確診「二三採均陰性」　過去也有96人出現類似情況

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

3C家電熱門新聞

12與12 Pro「差異不大卻貴5400」？　果粉喊無價

日商搶發布「蘋果新手機充電器」　慘遭網友大酸

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

再沒免費豆腐頭！未來買任何iPhone都不附新耳機

iPhone 8之前的用戶都該換！4G機款超有感降價

iPhone 12供貨吃緊：Pro最缺

台版沒有！12 Pro電源鍵下多一條

Apple iPhone 12 發表會懶人包

iPhone 12三大亮點　專家反點出最大缺點

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

沒有海軍藍！iPhone12官網上架新色

五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

幾乎沒亮點！3C達人曝iPhone 12「殘酷真相」：等13再換

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 其實沒那麼賺！　投行看衰蘋果股價降至 100 美元

iPhone 12 其實沒那麼賺！　投行看衰蘋果股價降至 100 美元

雖然蘋果終於推出令人期待已久的 iPhone 12，然而巴克萊銀行的分析師發布的最新報告顯示，不看好對蘋果的利潤率以及平均售價的降低，大幅調降對蘋果的目標價。

罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」

罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」

再沒免費豆腐頭！未來買任何iPhone都不附新耳機

再沒免費豆腐頭！未來買任何iPhone都不附新耳機

Apple iPhone 12 發表會懶人包

Apple iPhone 12 發表會懶人包

快訊／中華電iPhone 12預約萬人瘋搶　128GB最夯、黑色藍色最搶手

快訊／中華電iPhone 12預約萬人瘋搶　128GB最夯、黑色藍色最搶手

關鍵字：

iphone6s果粉神機

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

李妍憬猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面