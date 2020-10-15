多數美國人願承擔風險護台灣　行政院：捍衛國家是台灣人的責任

▲美軍雷根號航空母艦。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者陳家祥／台北報導

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日發佈最新民調，結果指出有多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受中國威脅。對此，行政院表示，捍衛自己國家是台灣人自己的責任，對於其他國家的支持表達感謝。

行政院發言人丁怡銘表示，捍衛自己國家是台灣人自己的責任，對於其他國家的支持表達感謝。蔡政府上台後持續對對岸釋出善意，同時也和周邊國家保持良好互動，共同維持區域和平穩定，近來台灣透過整個自由民主的宣傳，還有婚姻平權推動以及防疫成果，都讓台灣能見度提升非常多，政府會持續努力爭取國際支持，也感謝各國對台灣的支持。

外交部北美司長徐佑典15日回應，「戰略暨國際研究中心」長年就國際議題進行民調研究，外交部也有在關注，而這項民調也反映出美國民眾立場。徐強調，我方重心在於強化國防，維持區域的和平穩定，「我國相關政策不會因為智庫研究報告而有所改變，這是中華民國台灣政府在面對強化國防的態度」。

前總統馬英九曾強調，若台海戰爭爆發，美軍不會來也沒有能力來。但華府智庫戰略與國際中心（CSIS）14日公布「籌劃美國對中國的政策未來」（Mapping the Future of US China Policy）民調結果顯示，多數美國民眾其實願意支持協防台灣，以1~10評估「值得承擔風險」的標準來看，台灣獲得了6.69分。

而其他國家，韓國6.92分、日本6.88分，澳洲則有6.38分。另外，美國意見領袖則比一般民眾更願意為盟友承擔風險，台灣高達7.93分，南韓8.6分、日本8.86分而澳洲則有8.71分。相較於1年前芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）的調查，當時僅有35％美國民眾支持美軍應出兵協防台灣。