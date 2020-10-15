管浩鳴疑為陳同佳辦赴台簽證　潘曉穎母：只會「聽其言觀其行」

▲潘曉穎被殺害後，其母曾來台認屍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／粽合報導

協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴14日前往台灣駐香港辦事處，疑為陳同佳申請赴台投案簽證，但傳出被辦事人員拒收。對此，死者潘曉穎的母親表示，對此事沒有回應，只會對陳同佳「聽其言觀其行」。

根據港媒報導，管浩鳴14日下午4時出現在台灣駐港辦事處，手上還拿著一份文件夾，裡面裝有文件與護照，疑來為陳同佳與自己申請赴台投案的簽證。不過，辦事處的人員當面拒收管浩鳴的申請，表示應與台灣設立的「單一投案窗口」聯繫。

離開辦事處時，管浩鳴並沒有說明此行目的，只說還有事項要與律師商量，並表示已將「單一投案窗口」的聯繫方式告知台灣的律師，相信律師會知道正確程序。

對於管浩鳴赴辦事處一事，死者潘曉穎的母親表示，她對此事沒有回應，只會對陳同佳「聽其言觀其行」。

對於駐港辦人員「拒收」管浩鳴文件一事，陸委會14日晚間指出，由於本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

陸委會還說，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

▼陳同佳去年在港出獄，由管浩鳴陪同離去。（圖／路透社）

