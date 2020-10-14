管浩鳴進入台灣駐港辦事處！疑幫陳同佳辦赴台簽證「準備投案」

▲管浩鳴現身台灣駐港辦事處，並前往櫃檯辦理業務。（圖／香港01／李澤彤攝，下同。）



圖文／香港01

港女殺人案犯嫌陳同佳計劃本月內赴台自首（投案），其台灣代表律師日前已與司法警察機關接洽，及向士林地方檢察署陳報辦理，台方已證實收到書狀。台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正日前稱，陳同佳可到駐港辦事處遞件申請到台簽證，強調當局會依法處理。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日（14日）下午約4時，到位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），他「拿著一疊文件和護照」，相信是為陳同佳及他本人申請赴台簽證。

管浩鳴說，來台灣辦事處「有點事辦」。

台、港政府近日就陳同佳自首安排爭拗不斷，台灣行政院長蘇貞昌本月5日曾稱，台方不會容許陳同佳「自由行」，稱希望與港府「好好的談」。陸委會發言人邱垂正本月8日提出新說法，陳同佳如確定要來台面對司法，隨時可透過「單一聯繫窗口」聯絡，並指陳同佳可到台灣駐港辦事處申請到台簽證，「沒有不受理」。

陳同佳去年10月因洗黑錢案刑滿出獄，但一直未敲定自首日期，死者潘曉穎母親近日多次接受傳媒訪問，要求陳同佳盡快兑現承諾，又提出本月23日、即陳同佳出獄一周年為「最後限期」。

▼管浩鳴手持一疊文件，內含護照。

