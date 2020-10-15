16歲少女未讓路　遭車撞圍毆「校服滿腳印」...嚇到忘記爸媽

▲穿著校服的少女遭到男女毆打10幾分鐘 。（圖／翻攝自陝西交通廣播，下同）

記者劉亭／綜合報導

西安一名16歲少女6月28日放學回家路上，因為沒有讓路給一輛車子，竟然遭到車上2名男女毆打10多分鐘，校服上滿滿都是腳印，周圍人勸阻還被罵。事發後打人男子從未露面道歉，更否認動手。雙方直到11日才達成和解。

根據陝西交通廣播報導，少女母親牛小姐透露，6月28日放學後，女兒走在馬路邊，一輛紅色轎車要停車時，她沒有讓開，駕駛竟然先用車頭撞了少女，之後車上一男一女就下車進行毆打，兩人打完人後，就開車離開了現場。

牛小姐透露，「不停地在毆打，踢了大概有十幾腳左右吧。周圍的人就勸，說這是孩子還穿著校服，不能這麼打。那個男的就指著孩子說，這個事情不用你們管」。她接到消息趕到現場時，看見小孩前胸後背都是腳印。



目擊者透露，當時問小孩爸媽的電話，她都已經不知道了，精神已經極度緊張和恐懼了。牛小姐趕緊帶女兒到醫院檢查，診斷出來她胸部閉合性損傷，閉合性顱腦損傷輕型，必須住院治療，費用已經超過上萬元人民幣。

警方通過車牌找到了車主，女子堅稱只有她打人，否認男子也有動手。之後雙方幾次調節，男子都神隱，只有女子出面，讓牛小姐相當氣憤，明明打人的是兩個人，為什麼只找到女性打人者，男性打人者時卻從沒有見到。

經過三次協調未果，一直到10月11日，牛小姐才接受和解，對方賠付四萬元人民幣，因為孩子未成年，擔心這件事情再對孩子造成心理上的影響，即便對方沒有道歉，也就只能認了。