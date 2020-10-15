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人民日報刊《告台灣情治部門書》：若戰事爆發罪魁禍首必是台獨

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▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

▲雙十國慶日當天，央視播解放軍「渡海登陸」演練片，大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

記者劉亭／綜合報導

近日大陸央視連續多日播出「台籍共諜」竊密案，向台灣方面施壓。人民日報15日刊登《告台灣情治部門書》，正告「台獨」立場頑固份子，玩火自焚只有死路一條，棄暗投明才是人間正道。

文中指出，此次破獲數百起台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣間諜情報機關針對祖國大陸佈建的間諜情報網絡。從2018年的百餘起到2020年的數百起，數字的攀升，背後折射出的是台灣當局及其間諜情報機關困獸猶鬥，近乎瘋狂地對大陸實施各類情報滲透破壞活動。

文仲介紹，根據國際危機組織觀察，台灣海峽已被列入「重大形勢惡化地區」。將心比心，兩岸人民都不願兵戎相見，「但如不幸戰事爆發，罪魁禍首必是台獨」，更須值得警惕的是，戰事未發，情報先行。

▲解放軍東部戰區第73集團軍演練。（圖／翻攝自央事軍事微博）

▲「攻台部隊」解放軍東部戰區第73集團軍演練。（圖／翻攝自央事軍事微博）

文中也表示，台灣情治部門不僅長期把大陸當成攻擊目標開展情報活動，近年來更成為蔡英文當局剷除異己、推動台獨路線的工具，修訂國安五法、出台反滲透法，大搞「綠色恐怖」。更奉勸台灣情治部門不要被「台獨」的「末路戰車」所綁架，因為只有粉身碎骨、身敗名裂的結局。

文中也寫道，中方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣人民。中方願意以最大誠意與廣大台灣人民共用和平，共謀發展，但對台獨分裂勢力謀「獨」拒統、破壞和平的種種逆行，也必將依法嚴懲不貸。

文中也喊話，「對冥頑不化、死不悔改、繼續從事台獨分裂活動，危害祖國國家安全和利益的死硬分子，我國家安全機關會堅決運用反分裂國家法、反間諜法等法律武器，緊盯不放、窮追務獲、一追到底。青山遮不住，畢竟東流去。希望這些頑固分子儘早認清形勢，早早收手，回頭是岸，莫要眷戀窮城，徘徊歧途，自尋絕路。勿謂言之不預也。」

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