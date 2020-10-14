美售台「海馬斯火箭」射程300公里　王定宇：防線推進敵人國境

▲美軍M142高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務院已經批准售予台灣的三項武器，其中一項為「M142高機動性多管火箭系統」簡稱海馬斯多管火箭（HIMARS），射程可以達到300公里。立委王定宇在政論節目上分析，台灣得到海馬斯多管火箭之後，等於將防衛線推進敵人的國境之內。

海馬斯多管火箭由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產，M270多管火箭發射系統的輪式發射車版本，兩個發射箱總共攜帶12枚火箭或兩枚MGM-140 陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，前者攜帶有導引或無導引的彈頭射程可達42 km（26 mi），ATACMS的射程則達到300 km（190 mi）遠。

資深媒體人黃創夏在政論節目《鄭知道了》指出，從美國軍售的邏輯非常清楚，要讓解放軍不要侵犯台灣，就是要讓台灣具備源頭打擊能力，也就是當解放軍在福建、浙江、廣東等地集結的時候，可以從源頭就殲滅。

▲立委王定宇指出，台灣得到射程300公里的海馬斯火箭彈，可以將防衛線推到敵人國境。（圖／翻攝自鄭知道了YouTube）



立委王定宇指出，海馬斯火箭彈可以拆一拆就裝在C130運輸機裡面，就能運到任何地方組起來打，300公里的射程起跑線在不同的地方「差很多」，這代表什麼思維？因為台灣必須要有能力把防衛線，推到敵人的國境內。

根據《自由時報》報導，軍方資深官員先前表示，射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）售台數量將成關鍵，他認為至少要到50枚，才會起到「壓制」共軍動態的效果，而美方2014年向阿聯出售陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的數量為100枚、2017年賣給羅馬尼亞54枚、2018年向波蘭出售30枚，然而，目前針對售台數量，未有更進一步的消息傳出。

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