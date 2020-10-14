　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美售台「海馬斯火箭」射程300公里　王定宇：防線推進敵人國境

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼圖為美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍M142高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院已經批准售予台灣的三項武器，其中一項為「M142高機動性多管火箭系統」簡稱海馬斯多管火箭（HIMARS），射程可以達到300公里。立委王定宇在政論節目上分析，台灣得到海馬斯多管火箭之後，等於將防衛線推進敵人的國境之內。

海馬斯多管火箭由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產，M270多管火箭發射系統的輪式發射車版本，兩個發射箱總共攜帶12枚火箭或兩枚MGM-140 陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，前者攜帶有導引或無導引的彈頭射程可達42 km（26 mi），ATACMS的射程則達到300 km（190 mi）遠。

資深媒體人黃創夏在政論節目《鄭知道了》指出，從美國軍售的邏輯非常清楚，要讓解放軍不要侵犯台灣，就是要讓台灣具備源頭打擊能力，也就是當解放軍在福建、浙江、廣東等地集結的時候，可以從源頭就殲滅。

▲▼立委王定宇指出，台灣得到射程300公里的海馬斯火箭彈，可以將防衛線推到敵人國境。（圖／翻攝自鄭知道了YouTube）

▲立委王定宇指出，台灣得到射程300公里的海馬斯火箭彈，可以將防衛線推到敵人國境。（圖／翻攝自鄭知道了YouTube）

立委王定宇指出，海馬斯火箭彈可以拆一拆就裝在C130運輸機裡面，就能運到任何地方組起來打，300公里的射程起跑線在不同的地方「差很多」，這代表什麼思維？因為台灣必須要有能力把防衛線，推到敵人的國境內。

根據《自由時報》報導，軍方資深官員先前表示，射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）售台數量將成關鍵，他認為至少要到50枚，才會起到「壓制」共軍動態的效果，而美方2014年向阿聯出售陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的數量為100枚、2017年賣給羅馬尼亞54枚、2018年向波蘭出售30枚，然而，目前針對售台數量，未有更進一步的消息傳出。

►「海洋拉娜平替版」3秒賣一瓶

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
張志豪擊球後捧腹倒地表情痛苦　兄弟：不確定傷勢
寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…月經也來了
身分證全中「這四碼」免費吃豬肋排　快來對對看
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美售台「海馬斯火箭」射程300公里　王定宇：防線推進敵人國境

央視熱播解放軍登島演練　軍事專家解讀「三大新特點」

陸實用化無人機「蜂群」曝光　完成對地察打、精確打擊驗證

台海局勢升級！　解放軍東部戰區發佈「水下戰鬥射擊」畫面

凍未條！日本將推新型護衛艦　嚇阻中國船隻靠近釣魚台

共軍宣布東海、渤海軍演　挑明「實際使用武器」訓練

美售台AGM-84H/K空對地飛彈　王瑞德：戰機升空就射到對岸

美國為何不給台灣有用的武器？　母豬教主曝：通訊系統被共諜出賣

陸外交部長王毅：南海不應成為「砲艦橫行」之海

7年來第4次失敗　印度「無畏」巡弋飛彈試射8分鐘停止

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

美售台「海馬斯火箭」射程300公里　王定宇：防線推進敵人國境

央視熱播解放軍登島演練　軍事專家解讀「三大新特點」

陸實用化無人機「蜂群」曝光　完成對地察打、精確打擊驗證

台海局勢升級！　解放軍東部戰區發佈「水下戰鬥射擊」畫面

凍未條！日本將推新型護衛艦　嚇阻中國船隻靠近釣魚台

共軍宣布東海、渤海軍演　挑明「實際使用武器」訓練

美售台AGM-84H/K空對地飛彈　王瑞德：戰機升空就射到對岸

美國為何不給台灣有用的武器？　母豬教主曝：通訊系統被共諜出賣

陸外交部長王毅：南海不應成為「砲艦橫行」之海

7年來第4次失敗　印度「無畏」巡弋飛彈試射8分鐘停止

蘋果 iPhone 12 發表會懶人包：九個你入手前必須關注的重點

鬼鬼尬舞PIKO太郎「壓力爆表」　崩潰扮母猩猩...發瘋大叫！

中職／有哥真好！陳重羽自責失誤送分　感謝陳重羽開轟討回

曼谷民眾集結「三指手勢」抗爭　泰國反政府學運再上街頭

文化部跟風月薪25萬煩惱！7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋

中職／張志豪後背受傷送醫　兄弟：不確定骨頭或拉傷

周湯豪曬「超潮泡泡糖髮色」遭嗆：好醜！　一句話回覆網笑翻

中職／張志豪擊球後捧腹倒地退場　3局兄弟2比3富邦

陳同佳赴台簽「被拒收」？　陸委會講明：須先由台港政府談妥

首家金融業！中信榮獲教育部「閱讀磐石獎」　全民最愛閱讀三冠王

軍武熱門新聞

AGM-84H/K空對地飛彈售台　王瑞德：升空就射到對岸

美為何不給台有用的武器？母豬教主：通訊被共諜出賣

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

台海局勢升級！　解放軍東部戰區發佈「水下戰鬥射擊」畫面

共軍於東、渤海　實際使用武器訓練

印度「無畏」巡弋飛彈試射失敗　

日本將推新型護衛艦　嚇阻中國船隻

陸實用化無人機「蜂群」曝光

央視播解放軍登島　軍事專家解讀

王定宇：F-16V在80公里外「可看到F-22」

王毅：南海不應成砲艦橫行之海

台灣成心臟地帶　武統驚人後果曝

美軍南海演練大規模傷亡　環時：什麼心態

中評社：台海十月驚奇或非空穴來風

更多熱門

相關新聞

美軍機來台巡邏6小時　飛行路徑曝

美軍機來台巡邏6小時　飛行路徑曝

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台發布最新航跡圖顯示，美軍一架EP-3E電偵機現蹤台灣西南部空域，自13日晚間10時至14日凌晨4時左右，以四邊形路徑繞圈，在台灣海峽南部進行巡邏。

全募兵與後備動員足堪禦敵？

全募兵與後備動員足堪禦敵？

美坦言：對台軍售「質與量」全取決於中國威脅

美坦言：對台軍售「質與量」全取決於中國威脅

美售台5項武器　總額估達1437億

美售台5項武器　總額估達1437億

AGM-84H/K空對地飛彈售台　王瑞德：升空就射到對岸

AGM-84H/K空對地飛彈售台　王瑞德：升空就射到對岸

關鍵字：

海馬斯火箭HIMARS軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

iPhone 12報到！7大亮點一次看

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

24小時通水管「喊價1萬5」！人夫1句話他秒降價

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面