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24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風…綠帽夫外出拼命賺錢

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做愛,床戰,偷吃,性關係（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲丈夫在外面努力開車賺錢，24歲人妻「貼補家用」在家裡接客。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣東省佛山市順德區近日破獲一起離譜的賣春案件，24歲的人妻結婚後，沒想到竟趁著空閒的時間，在家中接客，且公婆就在一旁把風。警方破獲該起案件，也依照相關法令，對少婦處以15天行政拘留。

綜合陸媒報導，該名女子婚後與公婆同住，在順德龍江鎮某處成家，沒想到婚後竟然在家中賣淫，直接在大街上穿著暴露的服裝攬客，讓鄰居看不下去，選擇報案舉發。

警方進行跟監，發現女子穿著暴露，在源泉大街上走動，接著有男子靠近，2人交談幾句後，就往女子的家中走去，接著女子的公婆也回到家裡，將大門鎖上。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲警方見時機成熟，破門而入，當場抓獲性交易現場。（示意圖／翻攝pixabay）

警方眼見時機成熟，找來便衣員警支援，直接破門而入，當場抓到4人的非法行為，依法將4人帶回審理。經過警方訊問，女子對性交易一事坦承不諱，被依照相關規定，處以15天行政拘留，而女子的公婆則是被教育了一頓，隨後被釋放。

附近鄰居指出，這家人荒唐的舉動已經持續很久，只是愈來愈誇張，以前是晚上偷偷交易，近日就連白天也出來攬客，才讓人受不了報案。

警方透露，女子早前與丈夫結婚，目前24歲，婚後育有3歲的孩子，女子的丈夫在外地開車賺錢養家。至於丈夫是否知道妻子在家中從事性交易？警方則不願說明，只說「會依法進行調查」。

 

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