總值超過5億！44輛超跑齊聚彰化　載家扶兒開心逛大街

記者唐詠絮／彰化報導

超壯觀！彰化縣花壇全拓工業公司今天44輛超跑全部一同亮相，現場除了有法拉利、藍寶堅尼、保時捷等共37輛超跑，董事長吳崇讓還提供珍藏的7輛超跑，其中1輛市價逾5000萬元的經典款保時捷也首度曝光，總值逾5億元，讓家扶兒試坐體驗，更要載著家扶親子逛大街遊車河。

▲44輛超跑齊聚彰化就是要載家扶兒開心逛街。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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勝宏開發建設有限公司董事長陳湘羚今年得知彰化家扶因為疫情關係捐款減少，也對外發出請大家愛心捐贈口罩給家扶兒使用之訊息，便立刻想辦法購買3,000片醫療口罩捐贈，想讓家扶親子可以在安全上無虞的使用。今天再加碼除了愛心捐款更邀請來自全省的車友，讓37台超跑聚集在花壇全拓工業。

車友同時也是全拓工業董事長吳崇讓得知此項公益訊息，立刻答應也要讓自己收藏的超跑車隊亮相，包括5000萬元的Porsche 918、3200百萬的藍寶堅尼、1800萬的法拉利等一字排開，不但要與家扶兒相見歡，更要讓孩子們試乘體驗。

彰化家扶指出，目前就讀幼兒園小班的小凱從開始會走路後，就喜歡在家裡推著學步車。儘管因家中經濟困境無法有機會乘坐汽車，小凱仍喜歡拉著媽媽在路旁看著來往的車子，跟媽媽說，我要坐車車；在得知有體驗超跑的活動，小凱媽媽今日帶著他一同來乘坐超跑，圓小凱坐車車的夢。

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