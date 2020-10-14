15年內最大「火星衝」！今晚7:26抬頭往東看「夜空中最亮紅點」　

▲東南方最亮的紅色星體即為火星。（圖／台北天文館提供）

記者崔至雲／台北報導

要看火星就是今晚了！每隔2年又49天才會發生一次的「火星衝」即將在今（14日）晚登場，不僅整夜可觀察，且離地球近，視直徑又大又亮。天文館指出，今年火星衝會發生在今晚7時26分，民眾只要抬頭就可以用肉眼觀星，是未來15年內最適合觀察的機會。

「火星衝」也就是火星與太陽、地球連成一條線的天文現象。天文館說明，「火星衝」時火星與太陽的地心經度相距180°，也就是剛好位於與太陽相反的方向上，當太陽西落時，火星東昇，直到日出才落下，因此當行星位於「衝」時不僅整夜可觀察，而且此時離地球最近，視直徑最大也最亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館提到，今晚7時26分將發生火星衝，火星距離地球6,268萬公里，是未來15年內最適合觀察的機會，2035年9月16日才會迎來比本次更大的火星（24.56角秒）。

▲火星衝發生時，太陽、地球、火星將連成一直線。（圖／台北天文館提供）

天文館也說，火星這次衝時位在雙魚座，在夜空中極為明顯，呈紅色，並於9月下旬至10月底期間亮度超越木星，成為夜空中最亮的星點。

天文館也提到，最適合觀察火星的小望遠鏡是高品質的折射鏡，口徑最好在15公分以上，20至25公分以上大口徑的反射鏡或折反射鏡雖然成像銳利度稍差，也是不錯的選擇，但需先經過良好的調校。

此外，觀測時的大氣穩定度，即視相(seeing)，更是看清火星表面細節的關鍵，雖然長期的觀測經驗是不二法門，但對於觀察行星的新手來說，適當使用輔助工具，如濾鏡和天文軟體等，也都有助於提升觀察效果。

