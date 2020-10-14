台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《央視》節目《焦點訪談》昨（13）日連三天報導台諜竊密案，其中蔡金樹及施正屏被控以「學術交流名義」從事間諜活動。對此，民進黨立委王定宇指出，在中共的獨裁政權下，「他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人」，並認為這些人不是間諜也不是罪犯，而是中共的「政治人質」，是用來勒索民主國家的「人質」。

王定宇在臉書以「中共的人質外交是什麼？」為題表示，在中共的獨裁政權下，他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人，他需要你是間諜，你就是間諜，他需要你消失了，你就會被消失了；而且證據、證人或犯罪事實全都不存在，只要有「犯人的自白就夠了」。

▲央視報導，卓榮泰前助理去年被捕，試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視，下同）



針對中共逮捕的人士，王定宇認為目的有3點，包含報復性逮捕、大外宣目的（形塑境外勢力侵害中國）及大內宣需要，目的就是要「恐嚇警告中國人民不要接觸台灣多元政治文化。」

他指出，其實不只台灣，英國、澳洲、加拿大、日本都有類似被中國濫捕、隨意扣罪名的案例，因此他提醒台灣人出入或投資中國、港、澳，中共人治獨裁的風險務必列入重要考量，也別以為自己的政治色彩是藍綠統獨會有所差別，謹記「危邦不入，亂邦不居」。

另外，他還錄製影片表示，身為一個台灣人，必須清楚認知到，當中共要把你當工具使用時，其迫害不會因為背景有所差別，不管主張、政治信仰、政黨背景，對中共來說都只是工具罷了，因此台灣當然不願與其為伍，「成為中國的一部分，將是2360萬人最大的悲哀」。

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