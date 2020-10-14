　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨立委王定宇於議場門口接受訪問，在議場內對考試院長提名人黃榮村進行提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《央視》節目《焦點訪談》昨（13）日連三天報導台諜竊密案，其中蔡金樹及施正屏被控以「學術交流名義」從事間諜活動。對此，民進黨立委王定宇指出，在中共的獨裁政權下，「他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人」，並認為這些人不是間諜也不是罪犯，而是中共的「政治人質」，是用來勒索民主國家的「人質」。

王定宇在臉書以「中共的人質外交是什麼？」為題表示，在中共的獨裁政權下，他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人，他需要你是間諜，你就是間諜，他需要你消失了，你就會被消失了；而且證據、證人或犯罪事實全都不存在，只要有「犯人的自白就夠了」。

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

▲央視報導，卓榮泰前助理去年被捕，試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視，下同）

針對中共逮捕的人士，王定宇認為目的有3點，包含報復性逮捕、大外宣目的（形塑境外勢力侵害中國）及大內宣需要，目的就是要「恐嚇警告中國人民不要接觸台灣多元政治文化。」

他指出，其實不只台灣，英國、澳洲、加拿大、日本都有類似被中國濫捕、隨意扣罪名的案例，因此他提醒台灣人出入或投資中國、港、澳，中共人治獨裁的風險務必列入重要考量，也別以為自己的政治色彩是藍綠統獨會有所差別，謹記「危邦不入，亂邦不居」。

另外，他還錄製影片表示，身為一個台灣人，必須清楚認知到，當中共要把你當工具使用時，其迫害不會因為背景有所差別，不管主張、政治信仰、政黨背景，對中共來說都只是工具罷了，因此台灣當然不願與其為伍，「成為中國的一部分，將是2360萬人最大的悲哀」。

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

►不能離開它！網爆紅「安心霜」599元就能入手

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／iPhone 12「5顏色」曝光！史上唯一特殊色　外框
快訊／iPhone 12真的來了！實機首曝光　最新訊息看ET
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

美豬牛行政命令14日闖關　陳時中出馬、藍綠黨團甲動

22歲「六塊肌」鮮肉猛男選里長　臉書親曝參選動機

日媒爆共軍代號X-Day攻台？川普將訪台？　國安人士揭實情

賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

GAI不許兒子長大「濃妝豔抹組團跳舞」　給寶寶的信：我愛你，但我會愛你媽媽更多

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

美豬牛行政命令14日闖關　陳時中出馬、藍綠黨團甲動

22歲「六塊肌」鮮肉猛男選里長　臉書親曝參選動機

日媒爆共軍代號X-Day攻台？川普將訪台？　國安人士揭實情

賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

快訊／iPhone 12「5顏色」曝光！史上唯一特殊色　外框致敬四代

iPhone 12 終於亮相！　4 款 5 色全部到齊

研究指出：G點其實不存在！想達到「陰道高潮」先來訓練PC肌肉

快訊／HomePod mini現身！智慧居家大亮點　3千元有找

快訊／iPhone 12真的來了！實機首曝光　蘋果發布會200萬人嗨爆

快訊／蘋果宣布iPhone全面引入「最速5G」　上傳下載快兩倍

中職／今年不打季後賽挑戰賽　最快今天有結果

中職／富邦爭冠羅力先發但對兄弟6連敗　廖乙忠對戰3連敗

花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」！史前1億年就存在　猙獰尖齒超嚇人

維密天使Romee Strijd懷孕7月只長肚！孕期三餐這樣吃身材依舊超火辣

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

政治熱門新聞

日媒爆川普將訪台？　國安人士揭實情

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

22歲鮮肉猛男選里長　親曝參選原因

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

以政大教授經歷打臉王美花　賴士葆：請吃萊豬5年

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

立院審查美豬牛行政命令　藍綠甲動

受虐4浣熊近照曝光　通通長胖還要減肥

蔡英文搭車2小時上山送「麻辣鍋」

羅智強爆中天關定了　下一家是這間

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

陳水扁自：沒我再盼百年台南也看不到煙火

更多熱門

相關新聞

台間諜案全在「央視認罪」　張競：令人遺憾

台間諜案全在「央視認罪」　張競：令人遺憾

大陸官媒央視一連三天報導台灣間諜案，今（13日）晚間《焦點訪談》鎖定台灣學者蔡金樹、前台師大教授施正屏，兩人直接在節目上坦承做錯事，遭外界認為是「被認罪」。對此，《ETtoday新聞雲》訪問中華戰略學會研究員張競，他表示，「本次大陸以透過媒體認罪方式處理問題，其實是相當令人遺憾。」就大陸本身法律體系與法庭審理程序來說，如此作法是否合於程序正義，大陸國安部門必須反省檢討。

央視連爆台諜竊密　陸委會三度駁斥

央視連爆台諜竊密　陸委會三度駁斥

台諜案連環爆後　習近平視察海軍陸戰隊

台諜案連環爆後　習近平視察海軍陸戰隊

范世平6點評「台諜案」：中國目的是恐嚇自己人

范世平6點評「台諜案」：中國目的是恐嚇自己人

王定宇：F-16V在80公里外「可看到F-22」

王定宇：F-16V在80公里外「可看到F-22」

關鍵字：

王定宇間諜央視

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

蘋果發表會「0時差搶看」　網址都在這

日媒爆：川普突襲式訪台承認台灣

子瑜「眼皮上一條線」　詭異眼妝韓網崩潰

單親媽玩交友軟體　竟被嗆「可悲沒出息」

颱風豪雨彈再灌一天擴5縣市　時程出爐

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

「月薪25萬、3萬煩惱相同」被罵慘！網紅作家回應了

21歲正妹砸43萬整形！閨蜜苦等3hrs接噩耗

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面