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快訊／央視連3「台諜竊密案」　蔡金樹蒐集大陸情報重判4年！

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▲▼台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

▲台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《央視》節目《焦點訪談》連三天報導台灣間諜竊密案，今（13）日爆出的是蔡金樹及施正屏，節目聲稱兩人打著兩岸學術交流的旗號，先後向台灣情報人員介紹多名大陸涉台工作部門人員。其中蔡金樹被重判有期徒刑4年。

報導稱，2018年7月時，南台灣兩岸關係協會聯合會會長、鷹傳媒文創有限公司董事長蔡金樹被大陸國安機關逮捕，因向台灣人員介報大陸人員50多人，而被判有期徒刑4年。

報導指出，2013年，復興廣播電台一位名叫郭佳瑛的人聯繫蔡金樹，自稱是他學妹，蔡金樹供述，郭佳瑛對他很好，「偶爾約我喝咖啡，有時候會送我一些保健品，她只要發現我在大陸有比較重要的會議，就會打電話問我，碰到哪些人？或者是有哪些訊息？大陸有什麼政策？」

據大陸國安機關指出，郭佳瑛是台灣軍情局間諜，好幾年前在兩岸學術交流會上認識蔡金樹。當時她得知蔡金樹需要金錢周轉，變私下主動聯繫對方，並給了36萬元為「南台灣兩岸關係協會聯合會」場地付租金。

▲台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

不過，2016年蔡英文上任後，郭佳瑛便跟蔡金樹商量成立「鷹傳媒」電子媒體，以「深藍偏紅」的「親大陸」面目向大陸學者、記者約稿，藉此蒐集情報。期間郭佳瑛不斷洗腦蔡金樹，「整個過程中只是把你聽到、見到和拿到的東西交給我，這些東西都是公開的，沒有涉密的東西，沒有紅頭文件，相關部門是不會追查的。」

每次與大陸人士接觸，蔡金樹還會私下套取大陸內部信息。據他供述，郭佳瑛不斷給他任務，「她重視未來，希望我去接觸兩岸決策方面的高級領導，或是高級領導的人事異動。」

報導稱，蔡金樹接觸高級領導等人時，還會刻意強調自己支持兩岸統一，讓對方消除戒心，積極參與平台的活動並投稿，「如果對方願意，我就把郭佳瑛的微信交給他，由郭佳瑛去跟他約稿。」

陸國安機關偵查後，發現稿件會以各種形式發到郭佳瑛手中，經過她整理並呈報給台灣軍情局「消化」後，才會掛到鷹傳媒網站上。這幾年，蔡金樹前後向郭佳瑛介紹大陸涉台工作部門人員、智庫專家、知名媒體記者等50多人，並收取500多萬元新台幣。

2020年7月間，蔡金樹因間諜罪被重判有期徒刑4年，他在節目上懺悔，「我在大陸20幾年了，一來就追隨前輩從事兩岸交流，但卻被台軍情局利用，作出危害大陸國家安全的行為，這是我始料未及，也是很後悔的地方。」

▲▼台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

報導接著指出，台灣師大退休教授施正屏2005年在老師的推薦下，擔任台灣國安局掩護機構歐亞基金會「兩岸農業政策研究小組」組長，並跟台灣國安局間諜周勝裕（化名周德益）建立聯繫。

期間施正屏拿到重要的資料時，周勝裕都會迫不及待約見面，「大概兩到三天之內一定會見，一般通過優盤把東西給他。」報導稱，施正屏先後30多次入境參加大陸的兩岸研討會議，並對活動資料、人員名單進行拍攝，對與會人員重要發言進行記錄，並藉機結識大陸人士，返台後再交給周勝裕。

每次交給周勝裕機密，施正屏都會收到幾萬到幾十萬的報酬，加上他自己手頭拮据，甚至還會主動寫報告給台灣國安局。陸國安機關指出，從2005年到2018年，施正屏以台灣學者身份到大陸刺探情報，內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，通過公開套取、打探刺探、金錢收買、物質引誘等手段獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面的數據和內容。目前，該案已由法院審理完畢，將擇日公開宣判。

最後，陸國安機關表示，蔡金樹、施正屏等人的情蒐手法十分高超，為避免引起大陸人員的警覺，都會刻意不蒐集紅頭文件等機密，而是通過「用嘴問、用眼看、用筆記」等方式，套問、刺探大陸有關內幕。

報導認為，雖然這些情報看上去是公開、片面的，但經「拼圖式蒐集」和專業部門的分析，就成為了對台灣情報部門來說意義重大的戰略性情報，內容包含著大陸未來對台政策走向等訊息，台情報機關提前掌握，就會使大陸對台政策受到影響，危害性不比讓對方獲取有密級的紅頭文件小。

▲台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

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