iPhone 12巨大升級！爆料人士曝「鏡頭大勝前幾代」提早2年問世

▲蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）
記者黃心瑀／綜合報導
蘋果公司（Apple）將在14日凌晨發布最新一代iPhone，網路上也流傳各種有關新機的訊息，有消息指稱最新款手機名稱就是iPhone 12，同時配有功能強大「30x變焦相機」，能夠更準確的對焦距離3倍遠的物體，而價格的部分則落在699美元（約2萬382元台幣）到1099美元（約3萬2046元台幣）之間，預購時間則被定在本月16日。
綜合外媒報導，蘋果將在美東時間13日下午一點（台灣時間14日凌晨1點），舉辦線上發表會，外傳蘋果這次的新手機將配有5G功能，外觀上也會有所改變，標誌「瀏海頭」似乎會比前幾代的還要小；此外，最新消息則指出，最新款手機將配有30倍變焦鏡頭，相較先前幾代手機的鏡頭，可對焦距離拍攝者3倍遠的物體。
從先前走漏的消息中指出，這次的機款將會有4種，包括5.4吋的iPhone 12 Mini，售價699美元（約2萬382元台幣）起跳；6.1吋的iPhone 12，售價為799美元（約2萬3298元台幣）；價格為999美元（約2萬9130元台幣）的iPhone 12 Pro以及1099美元（約3萬2046元台幣）起跳的iPhone 12 Pro Max。
報導中指出，爆料人士透過PineLeaks帳號，在推特上分享了有關蘋果手機更新後關於照相機的最新消息，他稱「數位和光學變焦將在今年獲得巨大的升級」，知情人士Ming-Chi Kuo則稱蘋果曾在7月時，與三星子公司以及另一家中國的公司合作，為即將上市的手機裝上「潛望式變焦手機鏡頭（periscope camera lenses）」，原本預計在2022公開亮相，但大眾很有可能提早2年看到它。
https://t.co/0tUq8jA5BS— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020
Digital and Optical Zoom will be getting a massive boost this year. The standard iPhone 12 will completely rely on software for this, still. You will get an significantly extended digital zoom, both quality and distance wise.
此外，除了最新手機型號跟價格，外界推測最昂貴的iPhone 12 Pro Max將會在11月13、14日時，開始預購；iPhone 12 Pro跟iPhone 12 則是在10月16或17日開放預購，於同月23或24日正式上市；iPhone 12 Mini 則從11月6或7日開始預購。