iPhone 12巨大升級！爆料人士曝「鏡頭大勝前幾代」提早2年問世





▲蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

記者黃心瑀／綜合報導

蘋果公司（Apple）將在14日凌晨發布最新一代iPhone，網路上也流傳各種有關新機的訊息，有消息指稱最新款手機名稱就是iPhone 12，同時配有功能強大「30x變焦相機」，能夠更準確的對焦距離3倍遠的物體，而價格的部分則落在699美元（約2萬382元台幣）到1099美元（約3萬2046元台幣）之間，預購時間則被定在本月16日。

綜合外媒報導，蘋果將在美東時間13日下午一點（台灣時間14日凌晨1點），舉辦線上發表會，外傳蘋果這次的新手機將配有5G功能，外觀上也會有所改變，標誌「瀏海頭」似乎會比前幾代的還要小；此外，最新消息則指出，最新款手機將配有30倍變焦鏡頭，相較先前幾代手機的鏡頭，可對焦距離拍攝者3倍遠的物體。

從先前走漏的消息中指出，這次的機款將會有4種，包括5.4吋的iPhone 12 Mini，售價699美元（約2萬382元台幣）起跳；6.1吋的iPhone 12，售價為799美元（約2萬3298元台幣）；價格為999美元（約2萬9130元台幣）的iPhone 12 Pro以及1099美元（約3萬2046元台幣）起跳的iPhone 12 Pro Max。

報導中指出，爆料人士透過PineLeaks帳號，在推特上分享了有關蘋果手機更新後關於照相機的最新消息，他稱「數位和光學變焦將在今年獲得巨大的升級」，知情人士Ming-Chi Kuo則稱蘋果曾在7月時，與三星子公司以及另一家中國的公司合作，為即將上市的手機裝上「潛望式變焦手機鏡頭（periscope camera lenses）」，原本預計在2022公開亮相，但大眾很有可能提早2年看到它。

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Digital and Optical Zoom will be getting a massive boost this year. The standard iPhone 12 will completely rely on software for this, still. You will get an significantly extended digital zoom, both quality and distance wise. — Pine (@PineLeaks) October 11, 2020

此外，除了最新手機型號跟價格，外界推測最昂貴的iPhone 12 Pro Max將會在11月13、14日時，開始預購；iPhone 12 Pro跟iPhone 12 則是在10月16或17日開放預購，於同月23或24日正式上市；iPhone 12 Mini 則從11月6或7日開始預購。