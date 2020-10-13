看見保險真正價值！東森保代獲頒卓越保險評比「最佳保險代理人獎」

▲東森保代奪得「2020最佳保險評比—最佳保險代理人獎」，由商發院董事長許添財（左）頒獎，東森保代總經理李致琳代表受獎。（圖／財經中心攝）

財經中心／台北報導

由世新大學民意調查研究中心進行調查的「2020卓越保險評比」獲獎名單出爐，今年共16家保險業者獲獎，東森保代奪得「最佳保險代理人獎」，現場也邀請到金管會副主委許永欽蒞臨祝賀，由商發院董事長許添財頒獎，東森保代總經理李致琳代表受獎。

為了了解台灣民眾保險選擇的關鍵指標，以及認識各人壽保險公司與產物保險公司特色，此次調查針對國內壽險、產險公司進行網路市調，並邀請財經界專家學者共同擔任評比審查，調查結果可充分了解一般民眾對保險公司的認知，並剖析市場趨勢。

東森在2004年跨足保險事業，深耕多年，服務45萬保戶，客戶滿意度高達95%以上。東森保代經營理念包括「透明貼心」、「嚴選創新」、「信譽便利」、「一張保單一生功德」，透過多媒通路如電視、電話行銷、型錄、網路、業務員面銷等多重通路並營方式，並運用大數據技術分析潛在客戶需求，提供適合的保險商品，實現精準行銷。

東森保代總經理李致琳表示，東森保代經營保險事業不僅是保單銷售，而是從銷售到後續的保戶服務「一個完整保險價值鏈」的經營；藉由東森集團資源整合，運用媒體優勢，進行全方位行銷保險，建構優質的保險推廣平台。

李致琳說，東森保代在穩固的電話行銷基礎上，對於「面對面」銷售方式也不缺席。藉由建構多元的行銷通路，以服務不同投保習慣與需求的客戶；同時，也讓廣大的實體業務員，能運用集團資源，拓展與客戶的連結，發揮出最大效益。

此外，東森保代行銷的商品也不遜色業界商品，在「了解客戶、適合客戶」方面，努力做到最佳；近年來，東森保代也配合主管機關及客戶需求，努力推動「年長者保險保障、還本（保本）型商品、長照政策相關保險」，發揚保險互助合作精神，看見保險真正的價值。

▲東森保代總經理李致琳致詞。（圖／財經中心攝）