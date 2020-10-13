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快訊／和平東路重大車禍！雙載機車猛撞公車車尾　男騎士倒地不治

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記者游宗樺／台北報導

0925更新：男騎士經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

台北市大安區13日上午6時許，一輛雙載機車行經和平東路三段530巷路口時，撞上對向一輛左轉進站的公車車尾，機車2人雙雙倒地，男騎士當場失去生命跡象，送醫急救仍未脫離險境，稍早仍宣告不治。警方已派員到場拍照採證，將進一步釐清事故原因及肇事責任。

▲▼機車撞上左轉公車，男騎士當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車撞上左轉公車，男騎士當場失去生命跡象，安全帽則卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，年約25歲的男子騎著機車，載著約30歲的女性乘客，往南行經和平東路三段，在和平東路三段530巷大都會客運麟光站門口前，撞上前方一輛正在左轉進站的「市民小巴7」公車車尾，撞車後機車2人雙雙倒地，其中一人安全帽還滾進公車底盤下。

警消6時46分獲報，出動3輛救護車及1輛特種救助車到場，發現男騎士身上並無明顯外傷，但已失去生命跡象倒在地上，而後座女子則是額頭擦傷並無大礙，警消將2人送醫後，男子經搶救後仍宣告不治死亡。

▲▼機車撞上左轉公車，男騎士當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼機車撞上左轉公車，男騎士當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車撞上左轉公車車尾，機車車頭破損，公車車尾鈑金則被撞凹變形。（圖／記者游宗樺攝）

公車駕駛表示，當時正準備左轉進站，車頭開入車站時，車尾突然被一輛機車撞到，下車查看時男騎士倒在地上沒有動靜，地面也無血跡，猜測機車當時速度不慢，加上天雨路滑才會撞過來。

警方已在現場圍起封鎖線採證，將派員到醫院了解騎士是否涉及酒駕，同時在現場拍照採證，確切事故原因及肇事責任有待調閱監視器後進一步釐清。

▲▼機車撞上左轉公車，男騎士當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

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