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腎友開心過中秋！為恭醫院「冰心月餅」教你吃出好健康

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▲為恭醫院特別為腎友舉辦「冰心月餅」DIY活動，讓腎病患也能健康過中秋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲為恭醫院特別為腎友舉辦「冰心月餅」DIY活動，讓腎病患也能健康過中秋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中秋佳節將至，不少民眾喜歡用吃月餅來應景過節，但對罹患慢性腎臟病的病友而言，傳統月餅的蛋白質、磷、鉀含量偏高，讓需要特別控制磷、鉀的腎病友只能跟月餅說拜拜；為此，為恭醫院特別為腎友準備低蛋白、低鉀與低磷製作的「冰心月餅」，讓腎病患者也能愉快過中秋。

為恭醫院表示，這次活動不僅特別為慢性腎臟病友準備低蛋白、低鉀與低磷含膳食纖維配方、也為腹膜透析及血液透析腎友準備高蛋白、低鉀、低鎂減糖牛奶而製的冰皮月餅，富含膳食纖維食材配方作為內餡，讓腎病患者也能健康吃月餅。

▲活動結束，不僅腎友都可以將月餅帶回與家人分享，還有溫暖大禮讓大家好過中秋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲活動結束，不僅腎友們都可以將月餅帶回與家人分享，還有溫暖大禮讓大家好過中秋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

腎友黃太太表示，自己洗腹膜透析已經有6年了，自從腎臟出現問題後，就開始注意飲食，發現許多東西都不能吃，一吃身體就出現問題。非常謝謝為恭團隊，像對待自己家人般的親切，也謝謝一路上照顧我的先生，沒有因為我老了又洗腎就拋棄我。

為恭醫院腎臟科強調，中秋節各種應景美食，其實大部分都不適合腎友，尤其是富含鉀離子的文旦，為低鉀水果的2倍，洗腎病友更需少量食用，以免超過血鉀上限；其實，只要注意飲食原則，適量的吃並且多多運動，腎友也能和家人、朋友一起度過健康無負擔的中秋節。

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