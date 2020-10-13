驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆轉

▲綠帽夫看到妻子與小王李男光溜溜在床上，氣得拿鞭子往李男身上猛抽。（示意圖／路透）

圖文／CTWANT

夫妻間經營感情非常重要，若因為工作忙碌而少了陪伴，就有可能導致外遇的導火線，但別人家的老婆最好還是不要亂碰。大陸遼寧省阜新市高姓女子與李姓鄰居發生婚外情，沒想到女方竟聯手丈夫陷害誣賴性侵。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，李男一如往常到高女家發生性關係，沒想到做到一半，對方的劉姓丈夫居然回家了；劉男看到妻子與小王李男光溜溜的在床上，氣得拿鞭子往李男身上猛抽，結果力道太猛，把他的右眼打傷。

劉男不僅用鞭子抽打李男，還報警稱妻子被對方性侵，並用繩子將他雙腿綁住。不過案子經過警方調查，發現一切都是設計過的；原來夫妻倆為了斷絕與李男的不正當關係，聯手將人騙到家裡，接著痛打李男，再告他性侵。李男得知真相後超傻眼，怒告2人。

彰武縣人民法院一審判決，認為劉男、高女犯故意傷害罪，皆判處1年5個月有期徒刑，並且共同賠償4萬5129元（約新台幣19.1萬元）。案經上訴後，李男最終選擇原諒這對夫妻；法官二審因此依故意傷害罪，判2人1年4個月有期徒刑。

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