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三面環海！馬祖飛機起降「像在航空母艦上」　擬建攔阻系統延長跑道

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▲馬祖卡蹓趣三日遊，短坡山遠望北竿機場飛機起降。（圖／記者林敬旻攝）

▲北竿機場。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者汪淑芬

台灣17座民航機場中，馬祖南、北竿機場最具挑戰，機場三面環海，飛機有如在航空母艦上起降，還得避山障防落海，民航局擬在南竿機場建攔阻系統、北竿機場延長跑道，改善護航。

馬祖受限地勢起伏環境，機場跑道都不長，南竿機場1580公尺，北竿機場1150公尺；兩個機場一旁都有山，且跑道三面環海，還與海平面有落差，南竿機場達72公尺，北竿機場也有12公尺。

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航空界人士形容，南、北竿機場的地理條件，讓飛機有如在航空母艦上起降，駕駛技術要很好，不僅要避開山的地形障礙，還得小心不要衝出跑道而落海。

立榮航空是目前唯一一家經營馬祖航線的業者，嚴格規定南、北竿機場起降，一律由正駕駛執行。

▲馬祖卡蹓趣三日遊，短坡山遠望北竿機場飛機起降。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼北竿機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬祖卡蹓趣三日遊，短坡山遠望北竿機場飛機起降。（圖／記者林敬旻攝）

立榮航空指出，受到地形的影響，南、北竿機場周邊地障及臨近海岸所帶來的霧氣，都會影響飛機的起降，且跑道長度及寬度都比台灣本島機場來得窄又短。

立榮航空表示，飛行員須精準地控制好飛機的速度、下滑道的維持、下降率的高低及飛機的姿態，降落在預設的觸地區域，並安全地將飛機在跑道的長度內停下來，航機操控要非常謹慎。

立榮航空指出，特別是南竿機場處於地勢較海平面更高的位置，北方過來的風在通過較高的地形後吹向跑道，在風速及風向擾動下，航機接近跑道頭時，特別容易受到亂流影響，若是遇到過於激烈的亂流導致航機進場不穩定，就須立刻重飛來維持航機的安全。

民航局已研議南竿機場3年改善計畫，將以新台幣約3億元經費，在跑道盡頭建工程材料攔阻系統（EMAS），防止飛機衝出跑道，預計民國111年開始執行。

▲立榮小金門媒體團-2天1夜。金門,金門尚義機場,立榮航空,ATR72-600,旅客。（圖／記者季相儒攝）

▲立榮是目前唯一一家經營馬祖航線的業者。（圖／資料照）

立榮航空認為，建置EMAS將可有效攔截航機，當航機有衝出跑道疑慮時，及在地形及風速的影響下，提升南竿機場的安全。

至於北竿機場的改善，民航局擬定10年計畫，也是自111年起執行，經費約18億元，將先增加精確儀降等助導航設施，改善目前北竿機場飛機起降無法滿載的困擾，另考慮將跑道延長。

根據民航局的構想，因公路總局正進行南北竿跨海大橋綜合規劃，未來南北竿的交通可靠橋梁連結，比現在採用渡輪快很多，等北竿機場跑道延長後，馬祖只要有一座機場就可滿足需求，經評估北竿機場條件較適合保留，屆時南竿機場就可結束任務，南竿居民到北竿機場搭機也方便。

目前立榮航空使用ATR72-600型飛機經營馬祖航線，每天有11班松山機場往返南竿機場、2班台中機場往返南竿機場、3班松山機場往返北竿機場，但只要天氣不佳，航班取消率就很高。

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