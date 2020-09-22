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紀德艦「166秒不倫片」代價曝！女士官淪加油小妹　月賠1萬到2027年

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去年3月基隆號驅逐艦爆出男、女官兵於艦上激戰，遭另名男士官偷拍，軍方已將3人都汰除。圖為左營號驅逐艦，非當事艦艇。（翻攝畫面）

圖、文／鏡週刊

海軍紀德級基隆號（舷號1801號）一名已婚蘇姓上士，去年在輪機房與21歲高姓女下士「激戰」，遭另名男士官偷拍，事後剪輯成166秒影片，傳給同艦官兵觀看，影片在網路廣為流傳。高女也遭上士原配告妨害家庭，5月時法院判處4月有期徒刑，經與蘇妻協議後，同意以90萬元和解，獲緩刑5年。5月底因通姦除罪化，法官改判撤銷原判決，但高女仍須付出90萬元代價。

去年3月，基隆號驅逐艦爆出男、女官兵於艦上上演「四腳獸」戲碼，遭一名男士官以手機偷拍並傳給其他同僚觀看，事後影片在網路瘋狂，引發軍方震怒將3人都汰除。

蘇妻不滿，對蘇姓上士與高姓女下士提出妨害家庭告訴，但判決前對丈夫撤告，僅對女方提對，女下士在與元配達成和解後，5月時依妨害家庭罪遭判賠90萬元及4月有期徒刑、緩刑5年。

此案經高女上訴後，基隆地院合議庭近日結審，因大法官5月29日宣告通姦除罪化，因此，法官撤銷原判決，改判高女免訴。高女雖免除刑事責任，民事部分仍需賠償蘇妻90萬元，每月1萬元分期。

據了解，女下士遭汰除後，現已轉職至加油站工作，每月薪資2萬8千元，還須每月償還蘇妻1萬元，到2027年10月份為止，為這段不倫戀付出慘痛代價。


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