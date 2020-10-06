Google Workspace提供全新體驗　多項功能一次看

▲Google Cloud推出全新品牌識別 Google Workspace。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

Google Cloud今（6）日推出全新品牌識別 Google Workspace，實現高度整合的使用體驗，並提供為客戶需求量身打造的解決方案。GoogleWorkspace 整合即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等諸多核心功能，不但奠基於 Google 安全防護機制，也採用業界最節能的雲端技術。

Google指出，數十年來主打以實用貼心的功能滿足使用者的需求。如今，每個月有超過 26 億的一般使用者、企業及教育工作者主動選用Google 的生產力和協作應用程式。

Google Cloud 台灣總經理邵光華表示， Google Workspace 徹底扭轉現今對工作環境的既定認知。未來，團隊在無法面對面共事的情境下也能持續成長、將時間投注於最重要的工作，並運用創新的方式建立人際關係。Google Workspace 提供使用者熟悉的全方位整合式服務，無論是在辦公室、居家辦公、擔任第一線窗口或與客戶互動時，每個人都能透過這項服務在當前的全新局面邁向成功。

Google說，面對數位轉型，不只企業需要轉型，員工也必須跟著改變，才能適應日趨多元的工作模式，而科技正是促成這項轉變的重要推手。Google在 7 月就宣布即將推出全面升級的工作環境，期盼在實現單一整合式平台的願景同時，也為使用者提供最有利於溝通、協作及創造成果的工具。今天推出的 Google Workspace ，並且會在接下來的幾個月陸續擴大使用者範圍。

Google Workspace 是 Google 為使用者精心設計的整合式平台，重要的溝通與協作工具一應俱全，例如即時通訊、電子郵件、語音和視訊通話，以及內容管理機制。除了全新品牌識別元素，GoogleWorkspace 也帶來新的功能：

連結預覽

(現已推出)：可讓使用者在文件、試算表和簡報中直接預覽連結，不需為了查看內容切換應用程式及分頁，進而省下更多時間來完成工作。

文件、試算表和簡報的智慧型方塊

(今天起開始陸續推出)：當使用者在文件中使用 @ 符號提及他人時，畫面上將出現彈出式視窗，顯示相關內容的詳細資訊，並進一步提供建議的動作，例如共用文件。有了Google Workspace，無論原先是在使用文件、試算表或簡報，都能直接在該項工具中查看相關內容並與他人互動，提高工作完成效率。

直接在聊天室中建立文件

(將於數週後推出)：Google Workspace 讓使用者不需切換分頁或工具，就能直接在 Chat 聊天室中以動態方式建立文件、試算表及簡報並協同合作。這不但讓作業流程更加簡單，還可確保所有團隊成員都能掌握專案的工作內容。

在文件、試算表和簡報中顯示

Meet 子母畫面：Google 在 今年 7 月已宣布要將 Meet 子母畫面導入 Gmail 和 Chat，方便使用者在協同合作時與夥伴進行視訊和語音通話。接下來幾個月內，Google將在文件、試算表和簡報中陸續推出 Meet 子母畫面，讓使用者在即時協作期間，除了以文字和言語溝通外，也能透過視訊畫面，享受面對面談話般的工作效率。