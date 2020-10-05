高雄里長賓士載人妻！衝摩鐵獨處3小時…人夫氣炸抓姦慘被撞飛

▲里長帶人妻到摩鐵「簽約」，獨處3小時。（圖／本報資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄某地區一名張姓里長與人妻有染，關在摩鐵獨處3小時，準備離開時，發現人妻的黃姓丈夫、徵信社人員到場抓姦，立刻加速駛離現場，還因此撞傷黃男。法院審理後判定，張姓里長侵害黃男配偶權，判賠48萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，黃男2018年7月時無意間發現，妻子與一名名為「琦琦」的網友通話親密，2019年開始委託徵信社跟監，從高雄市鳳山區的麥當勞發現妻子上了一輛賓士車，接著一路跟到屏東潮州。

▲里長帶著人妻前往摩鐵，關在裡面3小時，讓黃男氣炸了。（示意圖／ETtoday資料照）



賓士車在潮州市區繞了約半個小時，接著開進某家汽車旅館，待了將近3個小時才離開。黃男眼見妻子與陌生男子進摩鐵待了快3個小時，哪裡忍的住，看見對方要開車離場，立刻上前攔車，卻被加速倒車的賓士車撞上，導致右膝蓋、右小腿有挫傷等狀況。

黃男感到相當生氣，一狀將妻子與陌生男子告上法院，才知該名男子竟是高雄某地區的里長。對此，該名里長則辯稱，黃男的妻子是保險業務，當時他們臨時選在汽車旅館簽約，由於合約內有諸多細節，所以才討論很久，沒有發生關係。

法院審理後認為，該名里長遭就知道黃男的妻子已婚，還與黃妻對話親密，碰面選在摩鐵內，顯然有違常理，認定里長侵害黃男的配偶權，考量雙方經濟能力後，判賠48萬元。全案仍可上訴。

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