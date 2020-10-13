偷女大生安全帽...20歲男帶回宿舍對它壞壞！帽子裡留下一片白濁

▲阿傑在停車場內偷走女大生的安全帽，並對其手淫。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名20歲男子「阿傑」（化名）日前在某大學停車場內，偷走一名女大生的安全帽，並將其帶回宿舍內手淫，接著還將精液射進安全帽內，之後再偷偷將安全帽放回原位，行徑相當誇張。對此，高雄地院審理後，依法判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿傑在停車場內偷走一頂安全帽，並把其帶回宿舍內，而他又在一時意圖滿足自己性慾，基於毀損之犯意，在其宿舍內對著安全帽自慰，完事後還射精在安全帽內，導致安全帽變得不堪使用，足以造成女同學之損失。

此外，阿傑做完壞事之後，還偷偷將安全帽放回原處，但女大生先前就已經發現安全帽失蹤，已經向宿舍保全人員調閱了監視器畫面，因此全案曝光。對此，阿傑於警詢、偵查中均對案情坦承不諱。

對此，法官認為，雖然阿傑的行為於客觀上並無毀棄、損壞等物理上之破壞結果，但因為安全帽使用之際，需與個人頭部緊密接觸，甚至該女大生的安全帽還是屬於，會完整將頭部包覆之類型，是屬於個人接觸密界的私人物品，因此足認該安全帽已達不堪用之程度，進而屬刑法毀損之要件，因此依犯毀損罪，判處阿傑拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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