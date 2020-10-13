東北季風翡翠水庫進帳800萬公噸　桃竹苗「減壓供水」亮黃燈

▲翡翠水庫。(圖／取自臺北翡翠水庫管理局)



記者林銘翰／台北報導

今年首次汛期無颱風襲台，桃園到嘉義水庫集水區降雨量也創新低。經濟部長王美花13日表示，這幾天因為東北季風的關係，確實在北部地區的水庫有進帳，不過桃園以南相對來說還是少，還是呼籲大家省水。

根據經濟部水利署資料顯示，台灣自1964年以來，今年首次汛期無颱風襲台，水庫蓄水量偏低，桃園到嘉義水庫集水區降雨量更是有紀錄以來最低。桃園、新竹、苗栗、台中供水區從10月14日起調整水情燈號為減壓供水黃燈。

▲經濟部長王美花日前視察石門水庫，籲請用水戶要節約用水。（圖／記者沈繼昌翻攝）



行政院長蘇貞昌13日上午率領行政團隊赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時表示，這幾天因為東北季風的關係，確實在北部地區的水庫有進帳，包括翡翠水庫集水區有進帳800萬公噸，水位也上升了1、2公尺，對區域調度的確有幫助。

不過，王美花指出，目前水庫進帳的範圍比較屬於區域性，還沒有擴及到中南部，「桃園以南還是少」，還是要呼籲大家省水。

王美花也說，經濟部將在14日召開跨部會的水情會議，針對最新的水情狀況做部署，屆時也會進行跨部會相關議題的討論，包括是否有可能進行夜間減壓、減壓的範圍等，預計14日下午就可以對外說明。

此外，為了把關含瘦肉精之進口美豬，台灣民眾黨擬將近來在全台各地舉辦座談所蒐集到的基層意見，彙整成提案放上國發會的公共政策網路參與平台，內容包括要求政府需落實源頭管理並新增特定貨號，以供辨識，以及要求食品標示、食品添加物相關規定應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉。

對此，王美花則表示，就行政管理上應該不可行，假設今天經過科學依據或評估確認安全無虞，就沒有道理再新增一個編號，恐怕也有違反國際規範的疑慮。

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