翡翠水庫水位創17年新低　將啟動夜間減壓供水

▲翡翠水庫109年10月6日8時水位現況。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）



記者蔡文鈴／台北報導

今年颱風少，降雨量不如預期導致全台水情吃緊！北市翡翠水庫水位創17年來新低，蓄水率48.30%，為92年以來同時期最低水位。翡管局預估，位來將評估啟動第一階段限水「夜間減壓供水」，呼籲民眾共體時艱節約用水。

翡管局表示，台灣今年夏季無颱風，且降雨偏少，依據統計資料，109年迄今翡翠水庫降雨量為歷年同期之64%，6至9月降雨量更僅達歷年同期之 46%，是歷年第2枯，9月降雨量更僅有歷年同期30%，降雨嚴重偏少，且因「板新地區供水改善計畫二期工程」108年10月完成後，今年1月迄今翡翠水庫支援新北市板新地區水量達1億4,998萬餘噸，較去年同期增加33%，在降雨量減少、供水量增加雙重影響下，目前翡翠水庫蓄水率僅剩4成8。

依據中央氣象局未來3個月長期天氣展望，降雨機會偏少，未來降雨量採保守推估，翡翠水庫水位至109年10月下旬將達下限水位，屆時將評估啟動第一階段限水「夜間減壓供水」。為因應未來水情變化，翡管局已於9月28日成立旱災緊急應變小組，將每日密切關注水情，並嚴控放水，以降低缺水風險。

台北市長柯文哲也在臉書表示，現在享有的日常，未來可能變得不尋常，呼籲市民「珍惜水資源」，節約用水、就是舉手之勞！

北水處也呼籲民眾節約用水，提供節水三招一起共度旱象，第1招「洗手清潔水再利用」，把小臉盆放在水槽回收洗手清潔水沖馬桶，每次可節水6公升；第2招「馬桶測漏」，依北水處服務統計，台北市10個老舊馬桶就有1個漏水、但用戶不自覺，如測漏修妥後，每日可減少500公升以上的浪費；第3招「淋浴代替泡澡」，每次可節水40公升。

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