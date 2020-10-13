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美軍南海演練「大規模傷亡」　環球時報質問：什麼意圖！

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▲▼美國太平洋艦隊在南海演練「大規模傷亡」。（圖／取自USS Ronald Reagan (CVN 76)facebook）

▲美國太平洋艦隊在南海演練「大規模傷亡」。（圖／取自USS Ronald Reagan (CVN 76)facebook，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美軍太平洋艦隊近期陸續進行防禦型演習「勇敢之盾」、攻擊型演習「利劍演習」，日前又公布了在雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）在南海模擬「大規模傷亡演習」的照片。對此中國官媒《環球時報》發表報導質疑「什麼心態！」

美軍太平洋艦9日在推特上發布消息指出，美軍雷根號7日在南海模擬艦上出現大規模傷亡的情況。公布的照片中，可以見到甲板上擺放如擔架等醫療器具，還有許多人員扮演傷患，醫護兵跟其他沒有受傷的人員，合力搶救傷患。

對此，《環球時報》以《什麼意圖？美軍航母在南海演練應對「大規模傷亡」》為題，顯然對於美軍模擬大規模傷亡的暗示，相當不以為然。

▲▼美國太平洋艦隊在南海演練「大規模傷亡」。（圖／取自USS Ronald Reagan (CVN 76)facebook）

《環球時報》引用中國外交部長王毅過去說法，美國派出近3000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

《環球時報》也引用中國國防部新聞發言人吳謙說法，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。

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