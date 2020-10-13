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印中邊境「44座橋梁」通車　印度國防部：確保兵力快速移動

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▲▼印度在中印邊境建立的阿塔爾（Atal）隧道貫通，可以縮短5小時的車程。（圖／路透社）

▲印度積極在印中邊境修築隧道、橋梁等建設，確保兵力運輸速度。圖為阿塔爾（Atal）隧道。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

印度繼日前貫通印中邊境的阿塔爾（Atal）隧道之後，又再度於邊境通車44座橋梁。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）以線上形式參加通車儀式，並且在致詞中，提及印中邊境的緊張情勢。

綜合印媒報導，這44座橋樑由印度邊境道路局（BRO）負責修建，長度介於30公尺至484公尺之間，分布在印度七個地區，其中位於「查謨-喀什米爾（Jammu and Kashmir）」地區的有10座、「拉達克」（Ladakh）地區8座、喜馬偕爾邦2座（Himachal Pradesh）、旁遮普邦（Punjab）和錫金邦（Sikkim）各有4座，另外在北阿肯德邦（Uttarakhand）以及阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）各有8座。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲44座橋梁，將使印度印度運兵到邊境更方便。（圖／路透）

印度國防部官員稱，這44座橋樑所在的行政區都具有戰略意義，它們將幫助印軍確保兵力及武器的快速移動。

印度國防部長辛格致詞中提及與中國以及巴基斯坦的情勢。他表示，印度與這兩個國家有幾千公里的邊境線，目前緊張局勢依舊存在。

中國外交部汪文斌過去對於印度在邊境修築交通建設表示，中方不承認印度非法設立的所謂「拉達克中央直轄區」，反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎設施建設。根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。

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